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СпортLady

Даша Астаф'єва показала фанатам груди

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Інтернет-користувачі помітили, як зі секс-символа української поп-сцени Даші Астаф'євої зісковзнуло плаття під час виступу в рамках концерту "Ліга зірок".

Під час танців у співачки з'їхала бретель, оголивши груди.

Коментатори так уважно дивилися відео, що навіть написали - що "стриптиз" почався на 6 хвилині 24 секунді.

І без інциденту наряд зірки був провокаційний - плаття з глибоким декольте було настільки коротким, що ледве прикривало сідниці артистки.

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Не пустили: Даша Астаф'єва пропустила власний випускний

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Даша Астаф'єва в міні-сукні стала безстрашною. Співачка прямо на сцені зважилася подолати свій страх мотоциклів.

Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Об'єкт
шоу-бизнес
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