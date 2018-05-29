Даша Астаф'єва показала фанатам груди

Інтернет-користувачі помітили, як зі секс-символа української поп-сцени Даші Астаф'євої зісковзнуло плаття під час виступу в рамках концерту "Ліга зірок".

Під час танців у співачки з'їхала бретель, оголивши груди.

Коментатори так уважно дивилися відео, що навіть написали - що "стриптиз" почався на 6 хвилині 24 секунді.

І без інциденту наряд зірки був провокаційний - плаття з глибоким декольте було настільки коротким, що ледве прикривало сідниці артистки.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Даша Астаф'єва в міні-сукні стала безстрашною. Співачка прямо на сцені зважилася подолати свій страх мотоциклів.