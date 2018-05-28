Співачка і актриса Даша Астаф'єва опублікувала на сторінці в Instagram фото в сексуальному купальнику й заплутала фанів.

Українську секс-бомбу запідозрили у вагітності: "Ця тінь додає животик. Я останнім часом в Instagram радісно і ненароком спостерігаю за вагітними", "Трошки тінь підвела", "Шикарна, той випадок, коли душа в гармонії з тілом", - коментують користувачі.

На фото ж Астаф'єва показала, як провела вихідний день. Артистка приймала сонячні ванни, лежачи на галявині. Даша продемонструвала підтягнуту фігуру. "Щастя вихідного дня", - підписала кадр зірка.

Даша Астаф'єва Фото: www.instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва Фото: www.instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва Фото: www.instagram.com/da_astafieva

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Даша Астаф'єва в міні-сукню стала безстрашною . Співачка прямо на сцені зважилася подолати свій страх мотоциклів.