ЧС-2018 у Росії: опублікована офіційна пісня

У мережі опублікували офіційну пісню чемпіонату світу з футболу 2018 року, який проходить в Росії.

Композицію виконали відомий актор і володар музичної премії Grammy Вілл Сміт, американець Нікі Джем і албанська співачка Ера Істрефі. Аудіо було опубліковано на Youtube-каналі Ніки Джема.

Пісня була спродюсирована американським діджеєм і композитором Томасом Уеслі Пентцом, відомим як Diplo. Композиція називається Live It Up ( "Жити по повній").

До слова, 7 червня буде представлений офіційний відеокліп на пісню.

Артисти виступлять перед фінальним матчем чемпіонату світу, який пройде 15 липня в Москві на стадіоні "Лужники".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли "ганебну підготовку" Росії до ЧС-2018.