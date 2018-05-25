ЧС-2018 у Росії: опублікована офіційна пісня

У мережі опублікували офіційну пісню чемпіонату світу з футболу 2018 року, який проходить в Росії.
Композицію виконали відомий актор і володар музичної премії Grammy Вілл Сміт, американець Нікі Джем і албанська співачка Ера Істрефі. Аудіо було опубліковано на Youtube-каналі Ніки Джема.
Пісня була спродюсирована американським діджеєм і композитором Томасом Уеслі Пентцом, відомим як Diplo. Композиція називається Live It Up ( "Жити по повній").
До слова, 7 червня буде представлений офіційний відеокліп на пісню.
Артисти виступлять перед фінальним матчем чемпіонату світу, який пройде 15 липня в Москві на стадіоні "Лужники".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли "ганебну підготовку" Росії до ЧС-2018.
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