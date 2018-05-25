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СпортLady

ЧС-2018 у Росії: опублікована офіційна пісня

1.2тЧитати новину російською

У мережі опублікували офіційну пісню чемпіонату світу з футболу 2018 року, який проходить в Росії.

Композицію виконали відомий актор і володар музичної премії Grammy Вілл Сміт, американець Нікі Джем і албанська співачка Ера Істрефі. Аудіо було опубліковано на Youtube-каналі Ніки Джема.

Пісня була спродюсирована американським діджеєм і композитором Томасом Уеслі Пентцом, відомим як Diplo. Композиція називається Live It Up ( "Жити по повній").

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До слова, 7 червня буде представлений офіційний відеокліп на пісню.

Артисти виступлять перед фінальним матчем чемпіонату світу, який пройде 15 липня в Москві на стадіоні "Лужники".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли "ганебну підготовку" Росії до ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Вілл Сміт
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