Стало відомо, чому Меган Маркл стояла позаду Кейт Міддлтон на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Colour. Редактор журналу "Majesty" в інтерв'ю People підкреслив, що в королівській родині існує строгий ієрархічної порядок.

"Меган Маркл була не такою помітною, як можливо деякі очікували, але є ієрархічний порядок. У Меган було гарне місце на параді, вона стояла по центру, а не вздовж балкона зліва чи справа", - говорить Джо Літтл.

Члени королівської сім'ї на святковому параді Фото: Getty

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Експерт зазначив, так як на параді були присутні діти, вони повинні були стояти попереду всіх інших. Також оскільки принц Вільям є майбутнім королем, його дружина Кейт Міддлтон перевершує Меган Маркл.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл повинна робити реверанс перед Кейт Міддлтон. Коли Меган знаходиться не в компанії принца Гаррі вона повинна робити реверанс і перед "принцесами по крові": Анна (донька королеви), Олександра (двоюрідна сестра королеви), Євгенія і Беатріс (внучки королеви).