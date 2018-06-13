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Чому Меган Маркл стояла позаду Кейт Міддлтон на балконі Букінгемського палацу

1.8тЧитати новину російською

Стало відомо, чому Меган Маркл стояла позаду Кейт Міддлтон на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Colour. Редактор журналу "Majesty" в інтерв'ю People підкреслив, що в королівській родині існує строгий ієрархічної порядок.

"Меган Маркл була не такою помітною, як можливо деякі очікували, але є ієрархічний порядок. У Меган було гарне місце на параді, вона стояла по центру, а не вздовж балкона зліва чи справа", - говорить Джо Літтл.

Члени королівської сім'ї на святковому параді

Фото: Getty

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Експерт зазначив, так як на параді були присутні діти, вони повинні були стояти попереду всіх інших. Також оскільки принц Вільям є майбутнім королем, його дружина Кейт Міддлтон перевершує Меган Маркл.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл повинна робити реверанс перед Кейт Міддлтон. Коли Меган знаходиться не в компанії принца Гаррі вона повинна робити реверанс і перед "принцесами по крові": Анна (донька королеви), Олександра (двоюрідна сестра королеви), Євгенія і Беатріс (внучки королеви).

Особи
Меган МарклКейт Міддлтон
Місце
Великобританія
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