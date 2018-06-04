Чоловік Кім Кардашьян зізнався, що страждає на психічні розлади

Чоловік американської моделі Кім Кардашьян, репер Каньє Уест, який нещодавно зізнався у своїй наркозалежності, розкрив журналістам ще одну таємницю. Виконавець страждає на психічні розлади, при цьому називає їх своєю "суперсилою".

Саме цей діагноз став причиною того, що у 2016 році співак раптово скасував свій масштабний концертний тур, зазначає Daily Mail.

Відзначається, що одне з останніх інтерв'ю репер дав на вечірці у Вайомінгу з нагоди релізу нового альбому, куди також навідалися його близькі та родичі. Уест розповів про те, що страждає біполярним розладом, однак розглядає це як певну суперсилу.

"Мені ніколи не ставили діагноз, поки мені не виповнилося 39 років. Але, як я сказав на альбомі, це не інвалідність, це суперсила", - заявив репер.

В оформленні альбому Каньє Уеста також зустрічається мальовнича фотографія зі словами "Я ненавиджу бути біполярним. Це приголомшливо".

Нагадаємо, раніше Каньє Уест зізнався в тому, що серйозно підсів на наркотики після ліпосакції на обличчі. Після операції реперу виписали сильнодіючі болезаспокійливі препарати і він настільки ними захопився, що не зміг контролювати дозу опіоїдів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Каньє Уест опублікував домашнє відео рольових ігор з Кім Кардашьян.