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Чоловік Ані Лорак прокоментував масштабну ДТП у центрі Києва

13.5тЧитати матеріал російською

Скандальний чоловік відомої співачки Ані Лорак, котрий раніше нібито постраждав у масштабній аварії, яка сталася у вівторок, 23 жовтня, у центрі Києва, прокоментував ситуацію.

Так, Мурат Налчаджиоглу опублікував в "історіях" свого Instagram-аккаунта знімки, які підтверджують, що чоловік зірки не був учасником аварії, у якій постраждало 20 автомобілів.

Чоловік написав, що ніяких надзвичайних подій не траплялось, і з ним усе гаразд. Зауважимо, що він опублікував "stories", сидячи за кермом авто, яке, до того ж, рухалося проїжджою частиною.

Чоловік Ані Лорак прокоментував масштабну ДТП у центрі Києва
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Чоловік Ані Лорак прокоментував масштабну ДТП у центрі Києва

Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу в липні 2018 року зняли в одному з київських караоке-клубів де він проводив побачення із темноволосою молодою красунею Яною Бєляєвою. У той час Лорак була за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, передбачувана коханка Мурата Яна всіляко заперечувала свій зв'язок із чоловіком знаменитої співачки. Вона підтвердила, що знайома з чоловіком Лорак, але наполягала на тому, що її із кимось переплутали і на ролику зображена не вона.

На початку жовтня 2018 року ЗМІ повідомили, що Лорак і Мурат все ж подали на розлучення. Артистка чутки про сімейну драму не коментує.

Особи
Мурат НалчаджиоглуАні Лорак
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