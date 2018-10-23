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Чоловік Ані Лорак потрапив у гучну ДТП у центрі Києва: фотофакт

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У масштабній аварії, яка сталася у вівторок, 23 жовтня, у центрі Києва, постраждав скандальний чоловік української співачки Ані Лорак.

Так, у гучній ДТП на бульварі Лесі Українки зіткнулися 20 автомобілів, серед який також було авто Мурата. Про це чоловік Лорак повідомив в "історіях" свого Instagram-аккаунта.

Мурат не постраждав, однак його автомобіль зазнав пошкодженнь. Зауважимо, що незадовго до аварії він публікував відео, на якому нарікав на завантаженість доріг.

Чоловік Ані Лорак потрапив у гучну ДТП у центрі Києва: фотофакт

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Нагадаємо, що чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу в липні 2018 року зняли в одному з київських караоке-клубів, де він проводив побачення із темноволосою молодою красунею Яною Бєляєвою. У той час Лорак була за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, передбачувана коханка Мурата Яна всіляко заперечувала свій зв'язок із чоловіком знаменитої співачки. Вона підтвердила, що знайома із чоловіком Лорак, але наполягала на тому, що її із кимось переплутали і на ролику зображена не вона.

На початку жовтня 2018 року ЗМІ повідомили, що Лорак і Мурат все ж подали на розлучення. Артистка чутки про сімейну драму не коментує.

Особи
Ані ЛоракМурат Налчаджиоглу
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