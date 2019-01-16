''Чим не догодила?'' У Росії образили заборонену в Україні ТБ-зірку

Російська телеведуча Катерина Варнава, якій раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну, поскаржилася на недоброзичливців у соцмережі, яким ніяк не може догодити.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала два великі пости, в яких закликала користувачів соцмережі перестати радити, повчати й критикувати без вагомих на те причин.

Судячи з усього, нещодавно Варнава повернулася у Москву з Лос-Анджелеса (США). Після прильоту телеведуча опублікувала в Instagram своє фото, під яким розповіла, що пережила стан джетлагу (джетлаг — синдром зміни часового поясу, десинхронія; може тривати декілька діб і супроводжуватися безсонням, втомою, головним болем).

Пост знаменитості зібрав багато уїдливих коментарів, у яких телеведучу розкритикували за строкатий макіяж, вживання "незрозумілих" слів та інше. Це і змусило Варнаву звернутися до підписників у своєму наступному пості.

"Друзі!!!! От як же так, милі? Плачу податки (як багато хто з вас), закон не порушую, у чуже життя не лізу, нікому не дорікаю... як же я за свій джетлаг виявилася такою ху*овою для вас?" — обурилася телеведуча.

"Коли це треба стало жити тільки так, щоб більшості догодити... та й де? В "Інстаграмі"?!!! Вибачте, але це особисто для мене дивно. Викладу фото на пляжі — напишуть "Іди працюй, с*ко". Біля басейну — "Зажралася тварюка". Біля магазинів — "Здохни, мерзото". Чим моя скромна персона так багатьом із вас не догодила?" — продовжила Варнава.

Водночас знаменитість підкреслила, що читає подібні коментарі від реальних користувачів мережі, а не ботів і тролів, як можна було б припустити.

"Заходжу на ці сторінки і бачу чиїхось мам, дружин, чоловіків, дітей... реальних людей, не ботів. І я у шоці", — додала вона.

Пост знаменитості зібрав понад 200 тис. лайків, у коментарях багато хто виступив на захист Варнави. Пізніше знаменитість опублікувала заключний пост із цієї серії, у якому закликала підписників жити в мирі.

"Для балансу сил добра і зла в цьому інстасвіті я хочу висловити велике "love you" адекватній і мудрій не за постами частині своєї аудиторії. Тим, із ким ми знайшли спільну мову і розуміємо одне одного з півлайка! Я, звичайно, без вас зможу, та й ви без мене теж, але разом веселіше і цікавіше!" — вказала вона.

Нагадаємо, що раніше Катерина Варнава працювала і на українському телебаченні, зокрема, була ведучою передачі "Хто зверху" на "Новому каналі". У травні 2017 року СБУ заборонила їй в'їзд в Україну, оскільки знаменитість була помічена на території окупованого Росією Криму з російськими колегами по Comedy Woman. Гастролі гумористичної студії були незаконними.

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