Чичеріну заблокували в Facebook через любов до ДНР

Особисту сторінку скандальної російської співачки Юлії Чичеріної в Facebook заблокувала адміністрація соціальної мережі.

Директор виконавиці Олег Гененфельд повідомив, що акаунт протягом доби був заморожений двічі, пише "Спорт Експрес".

"Сторінку Юлії в Facebook заморозили. Причому, зробили це двічі - спочатку було надіслано повідомлення про замороження на три дні, а тому настав інше повідомлення, в якому повідомляється про більш тривалому періоді блокування", - розповів Гененфельд.

Юлія Чичеріна Рeople.md

За його словами, швидше за все, це сталося через скарги користувачів, після того, як співачка зробила "обкладинкою" своїй сторінці суперечливу фотографію, на якій діти сплять в ванні і поставила геотегів в ДНР (в місті Горлівка).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Чичеріна потрапила в скандальну історію: ФІФА заборонила виступати перед уболівальниками на Чемпіонаті світу з футболу через її пісні на військову тематику (за офіційною версією). Неофіційна - в зв'язку з тим, що вона є прихильницею Л/ДНР. З приводу заборони на сторінці в Facebook вона написала наступне:

"Слава Богу,"футболоб**дерівці" заборонили мене в Ростові-батькові, за сотню кілометрів від якого в багатостраждальній Горлівці діти сплять в ванних, щоб їх вночі не посікло осколками. Багато на Донбасі вважають, що росіяни не приходять на допомогу своїм через цієї футбольну вакханалію. Як відомо рок - музика протесту, і мене офіційно заборонили".