Четвертий розмір грудей: Maxim назвав "найгарячішу" жінку

Чоловічий журнал Maxim опублікував обкладинку спеціального випуску Hot 100 і назвав ім'я "найгарячішої" жінки 2018 року.

Цього разу нею стала 25-річна американська супермодель і актриса Кейт Аптон, передає NEWSru.co.il.

Зйомки для спецвипуску велися на півдні Ізраїлю, в пустелі Негев.

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Кейт Аптон народилася у Сент-Джозефа, штат Мічиган. Вона єдина дочка і молодша дитина у багатій і впливовій сім'ї, у неї троє старших братів.

З дитинства Кейт займалася кінним спортом. Захоплювалася також танцями і бойовими мистецтвами, бере активну участь вугромадському русі з надання допомоги домашнім тваринам.

За останні роки Аптон, у якої четвертий розмір грудей, не раз потрапляла в різні списки найсексуальніших і привабливих жінок світу за версією різноманітних видань. Аптон знімається для реклами спідньої білизни та купальників, грає в кіно. На її рахунку ролі у фільмах "Інша жінка" і "Горе-творець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцями премії "Viva! Найкрасивіші-2018" стали співаки Ольга Полякова та Олег Винник.