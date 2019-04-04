Через батька: культова співачка 90-х Брітні Спірс потрапила в психіатричну лікарню

Американська співачка, культова зірка 90-х і 2000-х років Брітні Спірс госпіталізована в психіатричну лікарню через проблеми з внутрішнім станом.

Артистка сама звернулася за допомогою в клініку душевного здоров'я, повідомляє авторитетний портал TMZ із посиланням на анонімні джерела з близького оточення Брітні.

Спірс потрапила в лікарню ще декілька днів тому, проте ця інформація ретельно приховувалася. Там вона проведе приблизно 30 днів.

Брітні Спірс Інформатор

За даними джерел видання, Спірс перебувала в засмучених почуттях у зв'язку з хворобою її батька. Джеймс Спірс переніс дві операції через проблеми з кишечником, після другої операції виникли серйозні ускладнення.

Брітні Спірс – одна з найпопулярніших співачок періоду 90-2000-х років. Вже після двох перших платівок її визнали найбільш продаваною співачкою десятиліття США, вона зайняла 12-е місце серед найбагатших жінок у світі шоу-бізнесу.

Психічне здоров'я співачки, котра вживала алкоголь і наркотики, похитнулося після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном в 2007 році. Спірс і Федерлайн були одружені з жовтня 2004-го по липень 2007 року. У них є двоє синів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Брітні Спірс похвалилася фігурою в купальнику після того, як подолала проблеми із зайвою вагою. На фото скандальна зірка зображена на фоні басейну. До пляжного вбрання вона додала ще білі високі чоботи на підборах.

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