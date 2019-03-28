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"Час розплати близький!" Екс-коханець Пугачової зробив гучну заяву про онкологію

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Російський рок-музикант, екс-коханий примадонни Алли Пугачової Володимир Кузьмін жорстко відповів на припущення ЗМІ про те, що він хворий на рак.

Раніше повідомлялося, що артиста нібито помітили в московському онкоцентрі перед проходженням радіопроменевої терапії. За словами одного з пацієнтів, він зустрів Кузьміна в коридорі тієї ж клініки, де сам проходить лікування. Володимир через деякий час прокоментував чутки на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Володимир Кузьмін

Володимир Кузьмін

Clutch

Відзначимо, Кузьмін відреагував на "новини" про свою хворобу агресивно і різко, пригрозивши при цьому судом журналістам, а також зажадавши від них публічних вибачень.

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"Мій концертний і творчий графік розписаний по хвилинах і годинах. На жаль, у мене немає часу розбиратися з тим брудом, що ви несете в світ. Як тільки видасться вільна хвилина, я неодмінно подам на кілька видань з високим рейтингом в суд. Час "розплати" для вас близький! Поки ми формуємо позовні заяви, ви ще можете принести публічні вибачення", – висловився Кузьмін.

Кузьмін і Пугачова

Кузьмін і Пугачова

vladtime.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що народна артистка України Софія Ротару хворіє на туберкульоз і змушена проходити курс хіміотерапії.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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Особи
Володимир КузьмінАлла Пугачова
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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