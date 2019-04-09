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"Час бруду і депресії": Зеленський показав, як рятується від стресу

1.8тЧитати матеріал російською

Український шоумен, лідер "Кварталу 95" і кандидат в президенти України Володимир Зеленський розповів, як йому вдається долати депресію і змивати з себе "бруд та напряг".

Так, Зеленський показав відео на особистій сторінці в Instagram, на якому плаваэ у басейні. Таким чином, за словами артиста, він знімає стрес, який звалився на нього (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Час бруду, напрягу, депресії у людей. Басейн все знімає. Всім раджу", – написав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Instagram @zelenskiy_official

У коментарях до посту багато користувачів мережі відзначили, що останнім часом на людей і справді "виливається багато бруду" та підтримали його. Інші ж порадили "зайнятися чимось більш серйозним".

Скріншот відео

Скріншот відео

Instagram @zelenskiy_official

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"Час бруду і депресії": Зеленський показав, як рятується від стресу

"Час бруду і депресії": Зеленський показав, як рятується від стресу

"Час бруду і депресії": Зеленський показав, як рятується від стресу

"Час бруду і депресії": Зеленський показав, як рятується від стресу

Раніше OBOZREVATEL розповідав про сім'ю Володимира Зеленського. Також за цим посиланням ви можете прочитати матеріал про його батьків.

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Особи
Володимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Теги
Выборы 201995 Квартал
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Интересно, а почему кольцо на среднем пальце правой руки? Он не только законов Украины не знает?
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