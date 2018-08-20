"Був невиліковно хворий": розкрита правда про смерть зірки "Щасливих разом"

Колеги російського актора театру і кіно Олександра Ісакова, який зіграв роль в серіалі "Щасливі разом", розповіли про справжню причину його раптової смерті.

Так, артист помер у віці 40 років в кінці липня 2018 року. Раніше в ЗМІ повідомляли, що Олександр помер нібито від двосторонньої пневмонії, яка спровокувала ускладнення на організм через халатне ставлення лікарів до хворого. З'ясувалося, що Ісаков був хворий на ВІЛ, тому й не змін побороти запалення легень, пише "СтарХит" .

Протягом місяця версія про пневмонії вважалася офіційною, поки ситуацію не прокоментували колеги актора. Вони розповіли, що Олександр страждав прогресуючою ВІЛ-інфекцією вже багато років.

Олександр Ісаков СтарХит

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Колега Ісакова, актриса Ірина Вишнева заявила, що у померлого актора був син. П'ятирічний хлопчик проживав з мамою Олександра в Єкатеринбурзі, а сам артист періодично відвідував їх.

До того ж, за словами колег, Ісаков завжди ретельно стежив за здоров'ям, тому новина про його смерть стала настільки несподіваною для друзів і рідних.

Олександр Ісаков Кадр з "Щасливі разом"

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2004 року Олександр Ісаков був затребуваним артистом і брав участь в популярних постановках Театру кіноактора, серед яких - "Лускунчик і мишачий король", "Божевільний день або Одруження Фігаро", "Міра за міру", "Чарівна туфелька Попелюшки" і багатьох інших.

Поряд з ролями в театрі Олександр Ісаков був успішним кіноактором, зіграв в таких популярних фільмах і серіалах, як "Холостяки", "Моя любов", "Одним ударом", "Атлантида", "Щасливі разом", "Мовчазний свідок" і "Черговий янгол".