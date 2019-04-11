"Був хлопчик..." Стало відомо про померлу дитину Пугачової і Кіркорова

Нещодавно в ефір на росТВ вийшла передача "Основано на реальных событиях", присвячена Аллі Пугачовій та її чоловікам, які поділилися інтимними історіями з особистого життя. Зокрема з'ясувалася правда про спільну дитину Алли Пугачової та Філіпа Кіркорова.
Виявилося, примадонні насилу вдалося завагітніти у шлюбі з Кіркоровим, зважаючи на те, що раніше їй поставили діагноз "безпліддя" через невдало зроблений аборт, пише "СтарХит".
У Алли Пугачової довгий час була лише одна дитина — дочка Крістіна від першого чоловіка Міколаса Орбакаса. Коли вона вийшла заміж за Євгена Болдіна, який займався всіма її справами, стало відомо, що вона вагітна. Однак артистка була на піку популярності — давала один концерт за іншим, випускала пісні, що ставали хітами, тому ні про яку дитину і мови не було.
Алла Пугачова
МК
"У той час думати про дітей було просто безглуздо. У неї не було на це часу. Для неї сім'єю була її робота", — розповів у інтерв'ю Євген Болдін.
Примадонні довелося зробити аборт, наслідки якого негативно відбилися на здоров'ї, зокрема на репродуктивній функції. Однак їй, завдяки старанням зарубіжних лікарів, вдалося завагітніти у шлюбі з тоді ще молодим співаком Філіпом Кіркоровим.
Батько Філіпа Бедрос Кіркоров розповів, що вагітність 49-річної примадонни проходила добре, проте раптово у неї сталася трагедія — викидень.
Пугачова і Кіркоров
Публичные Люди
"Вона говорила, що підняла там щось... Напевне, онука Микиту (сина Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова)", — розповів батько Філіпа.
"Я не хочу про це говорити. Не вийшло, на все воля Божа. Тоді не вийшло. Вона хотіла дуже. Навіть не стільки я, скільки вона хотіла. Я не розумів, а от їй хотілося цього щастя", — зі свого боку пояснив Філіп Кіркоров. На той час йому було всього 27 років, а Пугачовій — 49.
Після викидня Алла полетіла до Швейцарії, в одну з клінік у Цюріху. Артистка нібито впала в депресію і довгий час не могла опанувати себе через втрату дитини.
"Якби все було добре, у нас із Філіпом був би хлопчик. Якщо нічого не вийде, буду народжувати пісні", — висловлювалася з цього приводу сама Пугачова.
Зазначимо, Пугачова так і не змогла народити другу дитину самостійно. Тільки після заміжжя з Галкіним у неї з'явилися маленькі діти. Близнюків Лізу і Гаррі зірковій парі у 2013 році народила сурогатна мати. Пугачовій на той час було 65 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Алла Пугачова відсвяткує 70-річчя 15 квітня 2019 року, а вже 17 квітня артистка дасть свій перший за 10 років сольний концерт у Кремлівському палаці Москви.
Через гучний концерт Пугачової в мережі спалахнула низка скандалів. Найперше користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.
Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що, отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамською і цинічною.
Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що Пугачова своєю витівкою розлютила публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою", і хвиля невдоволення на її адресу лише посилиться.
Рівно за тиждень до ювілею, 8 квітня, російські артисти відсвяткували день народження примадонни Пугачової гучним концертом у Москві. Сама ж "винуватиця" урочистостей проігнорувала захід.
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