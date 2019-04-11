"Був хлопчик..." Стало відомо про померлу дитину Пугачової і Кіркорова

Нещодавно в ефір на росТВ вийшла передача "Основано на реальных событиях", присвячена Аллі Пугачовій та її чоловікам, які поділилися інтимними історіями з особистого життя. Зокрема з'ясувалася правда про спільну дитину Алли Пугачової та Філіпа Кіркорова.

Виявилося, примадонні насилу вдалося завагітніти у шлюбі з Кіркоровим, зважаючи на те, що раніше їй поставили діагноз "безпліддя" через невдало зроблений аборт, пише "СтарХит".

У Алли Пугачової довгий час була лише одна дитина — дочка Крістіна від першого чоловіка Міколаса Орбакаса. Коли вона вийшла заміж за Євгена Болдіна, який займався всіма її справами, стало відомо, що вона вагітна. Однак артистка була на піку популярності — давала один концерт за іншим, випускала пісні, що ставали хітами, тому ні про яку дитину і мови не було.

Алла Пугачова МК

"У той час думати про дітей було просто безглуздо. У неї не було на це часу. Для неї сім'єю була її робота", — розповів у інтерв'ю Євген Болдін.

Примадонні довелося зробити аборт, наслідки якого негативно відбилися на здоров'ї, зокрема на репродуктивній функції. Однак їй, завдяки старанням зарубіжних лікарів, вдалося завагітніти у шлюбі з тоді ще молодим співаком Філіпом Кіркоровим.

Батько Філіпа Бедрос Кіркоров розповів, що вагітність 49-річної примадонни проходила добре, проте раптово у неї сталася трагедія — викидень.

Пугачова і Кіркоров Публичные Люди

"Вона говорила, що підняла там щось... Напевне, онука Микиту (сина Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова)", — розповів батько Філіпа.

"Я не хочу про це говорити. Не вийшло, на все воля Божа. Тоді не вийшло. Вона хотіла дуже. Навіть не стільки я, скільки вона хотіла. Я не розумів, а от їй хотілося цього щастя", — зі свого боку пояснив Філіп Кіркоров. На той час йому було всього 27 років, а Пугачовій — 49.

Після викидня Алла полетіла до Швейцарії, в одну з клінік у Цюріху. Артистка нібито впала в депресію і довгий час не могла опанувати себе через втрату дитини.

"Якби все було добре, у нас із Філіпом був би хлопчик. Якщо нічого не вийде, буду народжувати пісні", — висловлювалася з цього приводу сама Пугачова.

Зазначимо, Пугачова так і не змогла народити другу дитину самостійно. Тільки після заміжжя з Галкіним у неї з'явилися маленькі діти. Близнюків Лізу і Гаррі зірковій парі у 2013 році народила сурогатна мати. Пугачовій на той час було 65 років.

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