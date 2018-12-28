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''Бути страусом'': український співак висловився про ''зірок поза політикою''

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Популярну сьогодні фразу "мистецтво поза політикою" можна розглядати по-різному. Все залежить від того, що є сама політика.

Такою думкою в інтерв'ю порталу MyKharkov поділився співак і музикант, лідер гурту "Вагоновожатые" Антон Слєпаков. Як підкреслив артист, якщо не йдеться конкретно про приналежність до політичних партій, ігнорувати війну в країні неможливо.

''Бути страусом'': український співак висловився про ''зірок поза політикою''

Фото: mykharkov.info

"Дивлячись, що є політика. Якщо політика — це приналежність до певних політичних партій, то безумовно так, мистецтво не повинне пропагувати жодної політичної сили. Але коли твоя країна перебуває у стані війни, бути страусом із головою у піску просто неможливо", — вказав він.

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У своїх інтерв'ю Слепаков неодноразово зазначав, що війну на сході України вважає вагомою причиною для того, щоб нині відмовитися від гастролей на території Російської Федерації.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в одному зі своїх інтерв'ю лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів, що його колектив відмовився від гастролей у Росії, оскільки існують речі важливіші, ніж слава.

Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесінтерв`юмузика
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