"Бумбокс" презентували нові вініли: фотозвіт

Український гурт "Бумбокс" презентував пластинки "Люди" та "Голий Король" - третю та четверту платівки гурту, що вийшли на вінілі.

Раніше були видані альбоми "Середній Вік" і "Термінал Б". "Обозреватель" пропонує дізнатися про те, як проходила презентація.

Нові платівки фронтмен групи Андрій Хливнюк та діджей Валентин Матіюк представляли у Fedoriv hub.

Фото: Оля Закревська

Музиканти розповіли про вініли, концертний тур, заплановану зйомку кліпу в Америці, нові пісні та колаборації "Бумбокса" з 47 Brand.

Платівки були виготовлені в Італії та повинні становити великий інтерес для фанатів, зокрема через оформлення: вони видані на білому і чорному "важкому" вінілі з кольоровими книгами-буклетами.

Фото: Оля Закревська

Перший тираж становить 500 примірників кожного альбому.

"Це скоріше примха для колекціонерів. Оскільки ми маємо в команді діджея, ми не можемо не видавати вініл", - пояснив Хливнюк.

Фото: Оля Закревська

"Родзинкою" вечора стала демонстрація майстерності учасника групи DJ Валіка (Валентина Матіюка).

"Я вже 14 років граю в "Бумбоксі". Мене часто запитують, що я роблю в групі, тому я нарешті покажу це", - пожартував він.

Фото: Оля Закревська

Музикант показав, які семпли використовував в альбомах "Люди" і "Голий Король". Наприклад, в пісні "Сталеві квіти" звучить семпл з платівки ансамблю скрипалів Великого Театру СРСР, виданої лейблом "Мелодія" в 1968 році, яку Валик придбав на львівській барахолці в 2010 році.

Фото: Оля Закревська

А в пісні "Люди" звучить уривок з платівки "Famous jazz singers", яка вийшла на лейблі "Балкантон" у 1971 році, а придбав він її на барахолці книжкового ринку "Петрівка" в 2001 році за 10 гривень.

Також музиканти презентували результат співпраці з американською компанією 47 Brand, що спеціалізується на виробництві бейсболок. Вона працює з Supreme, Carhartt і Мишка, а тепер почала виробництво колекції разом з групою "Бумбокс". Наразі вийшли дві моделі бейсболок з вишитою літерою Б, логотипом групи з цифрою 12 і логотипом 47.

Фото: Оля Закревська

Фото: Оля Закревська

Як повідомляв "Обозреватель", раніше група "Бумбокс" випустила кліп на пісню "Колишня".