"Було страшно": як пройшло саме екстремальне побачення на шоу "Холостяк-9"

У третьому випуску шоу "Холостяк-9" відбулося екстремальне побачення головного героя Микити Добриніна з учасницею Вікою.

Дівчина ще при першій зустрічі запросила його побачити її світ, тому привела на аеродром і подарувала політ. OBOZREVATEL уважно стежив за розвитком подій.

Віка дуже переживала через перше враження на Микиту. Вона вказала Добриніну місце, куди йому потрібно було дістатися. Дівчина під дощем чекала на нього на аеродромі біля літака, тому що хотіла познайомити його зі своїм світом.

"Ми сьогодні будемо парити в хмарах", – попередила Віка головного героя, пояснивши, що працює вже кілька років стюардесою, а небо – це її пристрасть.

Добринін віддав їй свою куртку, тому що було прохолодно. Він пояснив, що сам не замерзне, тому що "хлопець північний". У підсумку вони злетіли, і це побачення справило незабутнє враження на Холостяка.

"Це було страшно. Здавалося, що ми падали. Пілот виходив на віражі, злети і посадки, крила ставали поперек. Ми трималися за руки. У польоті мене розривало від емоцій", – зізнався Добринін.

Він заявив, що надовго запам'ятає побачення, тому що такі сюрпризи в житті йому мало хто робив. У нього є мрія – отримати сертифікат пілота.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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