''Була нашою матусею'': засновник ''Дизель Шоу'' зворушив мережу прощальним листом до Поплавської

Зірка й автор відомого гумористичного проекту "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, котрий постраждав у смертельній ДТП під Києвом, зворушив мережу прощальним посланням, яке присвятив трагічно загиблій колезі Марині Поплавській.

Гуморист розповів, що важко переживає втрату близької подруги, яка для усієї команди "Дизеля" була справжньою "матусею". Зворушливий пост Єгор опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Вона була нашою матусею, нашої квочечкою, яка переживала за усіх і кожного набагато більше, ніж за себе", — розповів актор.

Також він додав, що Поплавська була дуже чесною і доброю людиною, вона ніколи нікому не бажала зла і не скоювала поганих вчинків. Саме тому втрата сприймається ще важче.

"Вона жила за принципом "не роби зла", тому біль втрати настільки сильний і відповіді на питання "за що?" просто немає. Я впевнений, що за все своє яскраве, насичене життя вона не зробила діяння, за яке могла б послідувати така гірка розплата. Якщо забирають таких як вона, то про ніяку справедливість не може бути й мови", - з гіркотою додав Крутоголов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 жовтня, о 6:43 на Житомирській трасі автобус із акторами "Дизель Шоу" влетів у вантажівку. Смертельна аварія сталася у Київській області біля села Мила. У результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська, ще 8 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них — лідер гумористичного шоу Єгор Крутоголов і одна з провідних актрис Яна Глущенко.

У понеділок, 22 жовтня, Марину Поплавську поховали в її рідному місті — Житомирі. За день до цього з артисткою також попрощалися у Києві.