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"Була готова за будь-які гроші": стало відомо про великі складнощі у Началової перед смертю

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Російська співачка Юлія Началова, яка трагічно померла в суботу, 16 березня, після тривалої боротьби з хворобою, останні декілька років пережила серйозні фінансові проблеми. Іноді їй доводилося навіть відвідувати вечері, за які їй платили гроші.

Про це розповів промоутер, який співпрацював із багатьма російськими зірками, в тому числі і з Началовою, Сергій Лавров. Також він уточнив, що співачка останні роки настільки мало заробляла, і змушена була жити на аліменти, які платив колишній чоловік Євген Алдонін на утримання їхньої спільної доньки, пише "СтарХіт".

За інформацією Лаврова, одним із останніх заробітків зірки був гонорар у розмірі 250 тисяч рублів за наставництво в шоу "Один в один", але вже тоді Началова витрачала значні суми на лікування.

Юлія Началова

Юлія Началова

Експрес-газета

"Останнім часом Юля Началова жила тільки на аліменти Алдоніна, які він перераховував на доньку. І то, мабуть, частина цих коштів ішла на лікування. На жаль, концертів у неї не було. Юля погоджувалася працювати за будь-які гроші. Навіть гонорар не називала – головне, щоб була робота", – зізнався Сергій.

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Концертний директор розповів, що і сам незадовго до смерті працював із Началовою – організував для неї невеличкий концерт. Але в більшості випадків артистці платили на корпоративних і приватних заходах не за її талант, а за красиву зовнішність.

"Востаннє ми платили їй 150 тисяч рублів за концерт. Пригадую одне замовлення з нею. Замовник сказав: "Не важливо, що Юля буде співати. Вона така красива. Таке лялькове личко. Нехай приїде, зі мною повечеряє і потім заспіває, що захоче". Тобто він платив за можливість побачити красиву дівчину з телевізора, а не за її пісні", – додав Лавров.

На його думку, талант Началової не був гідно оцінений, що сильно обтяжувало її. Незважаючи на те, що у неї був цікавий і унікальний голос, а також відповідні зовнішні дані, співачці так і не вдалося пробитися в російському шоу-бізнесі.

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Особа
Юлія Началова
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
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