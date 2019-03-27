"Була готова за будь-які гроші": стало відомо про великі складнощі у Началової перед смертю

Російська співачка Юлія Началова, яка трагічно померла в суботу, 16 березня, після тривалої боротьби з хворобою, останні декілька років пережила серйозні фінансові проблеми. Іноді їй доводилося навіть відвідувати вечері, за які їй платили гроші.
Про це розповів промоутер, який співпрацював із багатьма російськими зірками, в тому числі і з Началовою, Сергій Лавров. Також він уточнив, що співачка останні роки настільки мало заробляла, і змушена була жити на аліменти, які платив колишній чоловік Євген Алдонін на утримання їхньої спільної доньки, пише "СтарХіт".
За інформацією Лаврова, одним із останніх заробітків зірки був гонорар у розмірі 250 тисяч рублів за наставництво в шоу "Один в один", але вже тоді Началова витрачала значні суми на лікування.
Юлія Началова
Експрес-газета
"Останнім часом Юля Началова жила тільки на аліменти Алдоніна, які він перераховував на доньку. І то, мабуть, частина цих коштів ішла на лікування. На жаль, концертів у неї не було. Юля погоджувалася працювати за будь-які гроші. Навіть гонорар не називала – головне, щоб була робота", – зізнався Сергій.
Концертний директор розповів, що і сам незадовго до смерті працював із Началовою – організував для неї невеличкий концерт. Але в більшості випадків артистці платили на корпоративних і приватних заходах не за її талант, а за красиву зовнішність.
"Востаннє ми платили їй 150 тисяч рублів за концерт. Пригадую одне замовлення з нею. Замовник сказав: "Не важливо, що Юля буде співати. Вона така красива. Таке лялькове личко. Нехай приїде, зі мною повечеряє і потім заспіває, що захоче". Тобто він платив за можливість побачити красиву дівчину з телевізора, а не за її пісні", – додав Лавров.
На його думку, талант Началової не був гідно оцінений, що сильно обтяжувало її. Незважаючи на те, що у неї був цікавий і унікальний голос, а також відповідні зовнішні дані, співачці так і не вдалося пробитися в російському шоу-бізнесі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
Співачку поховали у четвер, 21 березня, на Троєкурівському кладовищі в Москві. Попрощатися з нею прийшли багато зірок російського шоу-бізнесу.
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