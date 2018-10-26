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''Була агресія'': супутниця Кіркорова розповіла, як її прийняли в оточенні співака

9.8тЧитати матеріал російською

Супутницю російського співака Філіпа Кіркорова, 35-річну ді-джея Катерину Гусєву, в оточенні співака почали приймати лише нещодавно.

Як сама Гусєва розповіла в інтерв'ю "Стархіт", незважаючи на те, що вона давно дружить зі співаком, знайомі Філіпа і його фанати довгий час ставилися до неї упереджено, проте їй все-таки вдалося завоювати довіру громадськості.

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"Спочатку мені було дуже неприємно, тому що, звичайно ж, була агресія в мою сторону. Як у людини, яка з'явилася з королем, зараз все затихло, зараз, мені здається, що мене прийняли. Навіть його фан-клуби, вони навіть дуже часто викладають зі мною фотографії", - поділилася жінка.

''Була агресія'': супутниця Кіркорова розповіла, як її прийняли в оточенні співака

Сам Кіркоров зізнався, що Гусєва відіграє важливу роль у його житті і надихає артиста. За словами співака, спочатку йому просто зручно було працювати з Катериною, а, коли почав спілкуватися, розгледів у ній споріднену душу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російський "поп-король" Філіп Кіркоров показав фото зі США, які обурили шанувальників.

Особа
Філіп Кіркоров
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