Будують тронний зал: Оля Полякова здивує шанувальників масштабним шоу

Відома українська співачка і найкрасивіша жінка країни за версією журналу Viva Оля Полякова готує масштабне концертне гранд-шоу "Королева ночі", яке відбудеться в Києві 26 жовтня.

Полякова виступить в Палаці спорту і обіцяє підкорити шанувальників розмахом. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба артистки.

Для того, щоб доставити все обладнання для гранд-шоу на концертний майданчик, групі знадобиться 23 довгомірних вантажних автомобіля. Загальна вага сценічних конструкцій становить 245 тонн.

Оля Полякова Прес-служба

Повідомляється, що в технологічному аспекті сцена не має собі рівних: для створення однієї конструкції використовувалися 12 тисяч дзеркальних деталей, а всього для шоу обладнають дев'ять різних майданчиків. На них Оля Полякова покаже шість різних сюжетних блоків і перетвориться в інші образи 11 разів.

Такі метаморфози, на думку постановника шоу Германа Ненова, допоможуть повністю розкрити багатогранний образ артистки.

"Я завжди мріяв створити шоу, яке стане полотном про артиста. Я спостерігаю за Олею не перший рік і зрозумів, що вона ідеально підійде для такої ролі - та, хто зможе вразити і здивувати! Оля дивним чином буває і ніжною, і смішною, і пристрасною, і всі ці трансформації відбуватимуться за три секунди. Наприкінці шоу глядач зможе скласти з усіх образів один цілісний портрет нашої королеви, а сцена стане її тронною залою, в якій і пройде виступ", - розповів режисер.

Щоб реалізувати сміливу ідею, довелося залучити 680 осіб творчої групи.

Відзначимо, сольний дебют Полякової на сцені Палацу спорту претендує на звання найгучнішого шоу-події 2018 року. А творча історія співачки, яку глядачі побачать на концерті, має всі шанси перевершити успіх минулорічного шоу "На біс", що увійшов до Книги рекордів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова розповіла, чи піде вона в президенти.