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СпортLady

Буду годувати грудьми - Лобода про новонароджену дочку

1.9тЧитати новину російською

Українська співачка Світлана Лобода прокоментувала народження другої дочки.

У четвер, 24 травня, артистка народила в Лос-Анджелесі, проте в її планах - якомога швидше повернутися в форму та відправитися у гастролі. Незважаючи на це, дитину вона планує годувати грудьми. Про це виконавиця розповіла "Комсомольській правді в Україні".

Світлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

"Протягом всієї вагітності я займалася спортом і музикою - готувала новий альбом в Америці, знімала кіно. Планую дуже швидко прийти в форму, так як гастрольний графік щільно розписаний вже з кінця червня. Але при цьому обов'язково буду годувати дитину грудьми!" - стверджує Світлана.

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За словами Лободи, подібний досвід у неї вже є - артистка виховує семирічну дочку від хореографа Андрія Царя.

ростемо ❤️

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

"У мене вже є досвід з Євочкою - 6 місяців ми з нею протрималися. Це було нелегко, але нічого, ми впораємося і в цей раз. Я - відповідальна мама. Сьогодні я щаслива як ніколи!" - додала Світлана.

Раніше OBOZREVATEL показував, як проходила вагітність Світлани Лободи.

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)
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