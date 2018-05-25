Буду годувати грудьми - Лобода про новонароджену дочку

Українська співачка Світлана Лобода прокоментувала народження другої дочки.

У четвер, 24 травня, артистка народила в Лос-Анджелесі, проте в її планах - якомога швидше повернутися в форму та відправитися у гастролі. Незважаючи на це, дитину вона планує годувати грудьми. Про це виконавиця розповіла "Комсомольській правді в Україні".

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

"Протягом всієї вагітності я займалася спортом і музикою - готувала новий альбом в Америці, знімала кіно. Планую дуже швидко прийти в форму, так як гастрольний графік щільно розписаний вже з кінця червня. Але при цьому обов'язково буду годувати дитину грудьми!" - стверджує Світлана.

За словами Лободи, подібний досвід у неї вже є - артистка виховує семирічну дочку від хореографа Андрія Царя.

ростемо ❤️ Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Кві 2018 у 1:34 PDT

"У мене вже є досвід з Євочкою - 6 місяців ми з нею протрималися. Це було нелегко, але нічого, ми впораємося і в цей раз. Я - відповідальна мама. Сьогодні я щаслива як ніколи!" - додала Світлана.

Раніше OBOZREVATEL показував, як проходила вагітність Світлани Лободи.