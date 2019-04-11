"Буде день пі**їй!" Собчак довели до сказу молодим Міком Джаггером

Редактори російської телеведучої Ксенії Собчак переплутали фото молодого журналіста Леоніда Парфьонова з фронтменом гурту The Rolling Stones Міком Джаггером і пустили знімок в ефір.

На це непорозуміння в програмі "Обережно, Собчак" звернув увагу Telegram-канал Mestame, а пізніше і сама вона пообіцяла доброго прочухана тим, хто допустив таку помилку.

Редактора порахували, що на знімку зображений молодий Парфьонов. При чому сам журналіст зізнався, що в ті роки справді був схожий на Джаггера. Про це він написав в особистому повідомленні Собчак.

Фото в програмі Собчак скріншот

"Замолоду схожий, але все-таки я не він. Знайдіть не менше 9 відмінностей. Мені навіть приємно. Виросли покоління, які плутають дідусів", — пожартував він.

Телеведуча вибачилася перед героєм програми і пообіцяла покарати винуватця цього непорозуміння.

"Я коли дивилася предмастер, подумала: нічого собі такий Леонід Геннадійович – то був. Ну а у когось з команди буде день пі**юлей", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно через програму Собчак виник скандал з балериною Анастасією Волочковою, яка впустила подругу до себе в будинок для зйомок. Телеведуча досліджувала спальню героїні, поки та не бачила. В результаті вона натрапила на інтимний предмет, який через цензуру не показала в програмі.

Після виходу шоу балерина розлютилася і влаштувала Собчак прочухана в мережі через це. Вона назвала журналістку безсовісною, а її дії "дешевими".

У відповідь телеведуча заявили, що звинувачення все брехливі, а з Волочковою всі деталі проекту заздалегідь обговорювалися.

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