"Брудні дівочі жарти": зірки "Кварталу" захопили мережу пікантними фото

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець похвалилася пікантними кадрами.
Так, відома артистка показала свій чуттєвий знімок, а також представила ніжні фото своїх колег по "Жіночому Кварталу" на своїй сторінці в Instagram.
Розкішні чорно-білі портретні кадри більшості учасниць популярного шоу Кравець доповнила іронічним підписом про гастролі з жіночим колективом.
"Коли ти на гастролях з"Жіночим Кварталом", відчуття зовсім інші. Багато жіночої енергії, розмов про важливе, іронії і брудних дівчачих жартів", – посміялася Кравець.
Фоловери залишилися в захваті від сміливої фотосесії. Багато з них залишили свої компліменти під знімками, розхваливши і дівчат, які позують на фото, і фотографа.
Олена Кравець
Instagram @lennykravets
"Який прекрасний колектив, дарує сміх і позитив. Знімки просто чудові! Українська красуня з блискавками в очах", – написали коментатори.
Учасниця "Жіночого кварталу"
Instagram @lennykravets
Учасниця "Жіночого кварталу"
Instagram @lennykravets
Учасниця "Жіночого кварталу"
Instagram @lennykravets
Учасниця "Жіночого кварталу"
Instagram @lennykravets
Учасниця "Жіночого кварталу"
Instagram @lennykravets
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно актриса студії "Квартал 95", 42-річна Олена Кравець вразила публіку сміливим вечірнім образом. Так, артистка позувала на камеру в повністю прозорій сукні, яка сексуально оголила її тіло.
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