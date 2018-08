Британські рокери зняли в Прип'яті вражаючий кліп

Британський гурт Suede зняв в Україні кліп до своєї нової пісні "Life Is Golden", для сюжету відео музиканти обрали місто-привид Прип'ять, яке знаходиться у 30-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження.

На офіційному каналі гурту в YouTube відео зібрало понад 25 тис. переглядів.

На 4-хвилинному відео учасники Suede провели слухачів вулицями покинутого міста. Особливо вражаючі кадри рокерам вдалося зняти завдяки зйомкам із квадрокоптера.

У ролику переважають панорамні види на Прип'ять, житлові будинки і парк атракціонів, дитячі майданчики, покинуті дитячі іграшки.

Згідно з попередньою інформацією, нова пісня "Life Is Golden" увійде до свіжого студійного альбому "The Blue Hour".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, американські хітмейкери Twenty One Pilots незадовго до свого сольного концерту в Києві побували у столиці України та відзняли свіжий кліп до композиції "Nico And The Niners".