Брежнєва в сексуальному образі заявила про бажання роздягтися

Екс-учасниця колись популярного тріо "ВІА Гра" Віра Брежнєва заявила про бажання позбутися верхнього одягу.

На особистій сторінці в Instagram співачка опублікувала ефектне фото, на якому зображена в леопардовій шубі, приспущеній на відкриті плечі. Під верхнім одягом у артистки тонке облягаюче фігуру плаття з глибоким вирізом в зоні грудей.

"Як же хочеться вже тепла і зняти верхній одяг", - зізналася вона.

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Всього за годину пост Брежнєвої зібрав понад 30 тис. лайків і сотні солідарних коментарів її фоловерів, які також не можуть дочекатися потепління.

При цьому прихильники артистки не упустили шанс похвалити її вишуканий образ.

"Дуже секуальная", "Шикарна", - вказали в коментарях.

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