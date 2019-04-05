"Брехливі звинувачення!" Скандал Волочкової та Собчак набирає обертів

Російська телеведуча Ксенія Собчак відповіла епатажній балерині Анастасії Волочковій на звинувачення в аморальності після того, як натрапила в спальні на інтимний предмет.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що герої її програми "Обережно, Собчак" завжди в курсі того, що відбувається на зйомках.

Ксенія Собчак і Анастасія Волочкова скріншот

"Я викладаю робочі матеріали випуску "Обережно, Собчак" з Анастасією Волочковою у відповідь на брехливі звинувачення. Героїня цього фільму, як і всі герої моїх інтерв'ю, завжди в курсі того, що відбувається на зйомках, а всі обставини зйомок заздалегідь узгоджені", – написала Собчак.

Вона додала, що більше не збирається підтримувати будь-які дискусії на цю тему. Зокрема, Собчак опублікувала фрагмент відео зі зйомок в лазні, які не були в програмі. Вона разом з Волочковою думали, як саме зняти момент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках шоу Собчак прийшла в будинок до Волочкової, яка провела їй екскурсію. Балерина відвела подругу, з якою довгий час ворогувала, в лазню, де вони одна одну били і пригадали старі образи.

Пізніше телеведуча досліджувала спальню героїні, поки та не бачила. В результаті вона натрапила на інтимний предмет, який через цензуру не показала в програмі.

Після виходу шоу балерина розлютилася і влаштувала Собчак прочухана в мережі через це. Вона назвала журналістку безсовісною, а її дії "дешевими".

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