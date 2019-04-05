МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Брехливі звинувачення!" Скандал Волочкової та Собчак набирає обертів

3.7тЧитати матеріал російською

Російська телеведуча Ксенія Собчак відповіла епатажній балерині Анастасії Волочковій на звинувачення в аморальності після того, як натрапила в спальні на інтимний предмет.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що герої її програми "Обережно, Собчак" завжди в курсі того, що відбувається на зйомках.

Ксенія Собчак і Анастасія Волочкова

Ксенія Собчак і Анастасія Волочкова

скріншот

"Я викладаю робочі матеріали випуску "Обережно, Собчак" з Анастасією Волочковою у відповідь на брехливі звинувачення. Героїня цього фільму, як і всі герої моїх інтерв'ю, завжди в курсі того, що відбувається на зйомках, а всі обставини зйомок заздалегідь узгоджені", – написала Собчак.

Новини
"Це пи*дець": Собчак розгромила Волочкову за зовнішній вигляд

Вона додала, що більше не збирається підтримувати будь-які дискусії на цю тему. Зокрема, Собчак опублікувала фрагмент відео зі зйомок в лазні, які не були в програмі. Вона разом з Волочковою думали, як саме зняти момент.

Я викладаю робочі матеріали випуску # ОсторожноСобчак з Анастасією Волочковою в відповідь на брехливі звинувачення. Героїня цього фільму, як і всі герої моїх інтерв'ю завжди в курсі того, що відбувається на зйомках, а всі обставини зйомок заздалегідь узгоджені. Більш ніяких дискусій на цю тему я підтримувати не збираюся. Дякую всім, переходите за посиланням в профілі на # ОсторожноСобчак

Допіс, Поширення Ксенія Собчак (@xenia_sobchak)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в рамках шоу Собчак прийшла в будинок до Волочкової, яка провела їй екскурсію. Балерина відвела подругу, з якою довгий час ворогувала, в лазню, де вони одна одну били і пригадали старі образи.

Пізніше телеведуча досліджувала спальню героїні, поки та не бачила. В результаті вона натрапила на інтимний предмет, який через цензуру не показала в програмі.

Після виходу шоу балерина розлютилася і влаштувала Собчак прочухана в мережі через це. Вона назвала журналістку безсовісною, а її дії "дешевими".

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Ксенія СобчакАнастасія Волочкова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесскандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки