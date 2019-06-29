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"Брехливі нападки": лесбійський скандал із Темніковою отримав продовження

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Колишня учасниця гурту "Серебро" Олена Темнікова відреагувала на одкровення Ольги Серябкіної про їхній роман.

Вона написала на своїй сторінці в Instagram, що готова з'ясувати на детекторі брехні, хто насправді з ким спить.

"Я дивлюся, моє інтерв'ю породило вчора цікаві одкровення (яскраві фантазії) від імені моєї колишньої колеги у гурті. Погано зрежисована вигадка. Дуже погано. Я сказала в інтерв'ю, що вона гарна актриса. Перехвалила. Каюся", – зазначила Темнікова.

Темнікова vs Серябкіна

Темнікова vs Серябкіна

Новини
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За словами артистки, вона готова піти на поліграф із продюсером Максимом Фадєєвим в прямому ефірі на YouTube-каналі Анастасії Івлєєвої.

Олена Темнікова

Олена Темнікова

Instagram

"Хлопці, хто мене читає. Підкажіть мені. Залиште просто в коментарі "+" або "++", що робити: "+", якщо потрібно не звертати уваги на брехливі нападки людей. (Але ви ж самі мені пишите, чому не реагуєш. Типу мовчання –знак згоди). "++", якщо завжди потрібно вимагати правду до себе. Поліграф, щоб публічно зупинити брехню", – підсумувала вона.

"Брехливі нападки": лесбійський скандал із Темніковою отримав продовження
"Брехливі нападки": лесбійський скандал із Темніковою отримав продовження

Я дивлюся, моє інтерв'ю @irinashikhman породило вчора цікаві одкровення (яскраві фантазії) від імені моєї колишньої колеги по групі. Погано зрежисована вигадка. Дуже погано. Я сказала в інтерв'ю, що вона хороша актриса. Перехвалити. Каюсь. Якщо хочете: я готова на поліграф Темнікова і Фадєєв в прямому ефірі (без монтажу) на YouTube. Наприклад на каналі у @_agentgirl_ (репутація не викликає сумнівів). Максим, джаст років ми ноу. # Хлопців, хто мене читає. Підкажіть мені. Залиште просто в коментарі + або ++, що робити: + якщо потрібно не звертати уваги на брехливі випадкі людей. (Але ви ж самі мені пишіть, чому не реагуєш. Типу мовчання знак згоди). ++ якщо завжди потрібно вимагати правди до себе. Поліграфа, щоб публічно зупинити брехню (але тут без вашої підтримки ніяк, майте на віду🤷🏻♀️).

Публікація від Elena Temnikova - Темнікова (@lenatemnikovaofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ольга Серябкіна розповіла про роман з Оленою Темніковою. Таким чином співачка відреагувала на інтерв'ю колишньої колеги щодо того, що зустрічалася з продюсером колективу Максимом Фадєєвим.

Пізніше в секс-скандал втрутилася співачка Світлана Лобода. Вона здивувалася таким одкровенням, порадивши не виносити його на публіку.

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Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесскандали
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