''Брехливе шоу'': розгорівся скандал навколо ''Х-Фактора-9''

У мережі розгорівся скандал навколо шоу ''Х-Фактор-9''. Співачка Тетяна Брянцева розповіла: після того, як вона пройшла кастинг, їй подзвонили продюсери проекту і повідомили про те, що вона не буде брати участь у шоу.

Дівчина зазначила, що отримала від суддів три "так". Про це Брянцеа написала на своїй сторінці у Facebook.

Також дівчина повідомила, що кастинг, який нібито проходив у Полтаві, насправді зняли в Києві.

"Першою брехнею стало те, що цей кастинг знімали у Полтаві, а не в Києві, як було насправді, а саме, на кіностудії Filmua, на Закревського, 22", — пише Брянцева.

Крім того, співачці не повідомили причину, через яку її виключили із шоу.

"Мені написали, навіть не подзвонили, що продюсери вирішили не знімати мене і я більше не приймаю участі в шоу. Ганьба — організаторам і продюсерам, які так нешанобливо і безцеремонно поводяться із талановитими людьми. Брехливе шоу Х-фактор, застерігаю усіх бажаючих і тих, хто вірить у чесність проекту, краще дивіться інші шоу", — повідомляє дівчина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця ''Х-Фактора" зі сцени заявила про насильство чоловіка.