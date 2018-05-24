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Бред Пітт знайшов спосіб помиритися з Джолі

4.8тЧитати новину російською

Актор Бред Пітт вирішив присвятити літо дітям і спробувати налагодити дружні відносини з екс-дружиною Анджеліною Джолі.

Пітт спеціально поміняв свій робочий графік. Про це Us Weekly розповіло джерело, наближене до актора.

"Він обрав проект, зйомки якого проходять в Лос-Анджелесі (мається на увазі майбутній фільм" Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно). Пітт хоче працювати за гнучким графіком, а також вимагає певних умов в контракті, які гарантують йому вільний час для зустрічей зі всіма шістьма дітьми. Джолі поки неохоче йде на зустріч Пітту", - повідомило джерело.

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"Бред і Енджі все ще намагаються вирішити питання про розлучення", - зазначає джерело.

Що стосується нинішньої коханої Пітта, професора Массачусетського технологічного інституту Нері Оксман, то вона іноді приїжджатиме до Бреда на зйомки, але у неї своє життя в Бостоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анджеліна Джолі розповіла, які методи допомагають їй залишатися завжди молодий.

Читайте всі новини по темі "Анджеліна Джолі і Бред Пітт розлучення" на сайті "Обозреватель".

Тема
Анджеліна Джолі і Бред Пітт розлучення
Особи
Анджеліна ДжоліБред Пітт
Місце
США
Об'єкт
розлучення
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