Бред Пітт і Анджеліна Джолі не можуть домовитися про опіку над дітьми

Анджеліна Джолі і Бред Пітт знову не можуть дійти згоди в питаннях про опіку над дітьми, а поки вони не вирішать цю проблему, розлучення оформлене не буде.

"Останньою проблемою стало те, що Анджеліна планує знімати фільм в Європі в найближчі місяці, куди хоче поїхати з дітьми. Бред проти цього, так як спеціально обрав роботу в Лос-Анджелесі (місце постійного проживання Джолі з дітьми), щоб бути поруч з дітьми все літо ", - розповів інсайдер E! News.

"Пітту погано від того, що він весь час далеко від дітей. Він вважає, що Лос-Анджелес - це їхній дім і саме тут їм буде краще", - повідомило джерело.

Однак це не означає, що Джолі не може подорожувати зі своїми дітьми. Актриса вже брала Шайло і Захару в Йорданію в січні, щоб відвідати табір біженців. У тому ж місяці вона також привезла всіх своїх дітей в Париж. Нещодавно Джолі вирушила до Англії.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Бред Пітт вирішив присвятити літо дітям і спробувати налагодити дружні відносини з екс-дружиною Анджеліною Джолі.