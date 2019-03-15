Боротьба за життя до останнього подиху: зірки, яких уразили важкі хвороби в молодості

Уже кілька днів у мережі обговорюють сумну новину: 38-річна російська телеведуча, співачка і актриса Юлія Началова була госпіталізована у важкому стані – у жінки різко підскочив рівень цукру в крові, у зв'язку з чим знадобилася реанімація.

Причини хвороби Началової офіційно не розголошуються, її представники повідомляли про загострення подагри, цукровий діабет, і навіть алкоголізм (правда, тільки в якості провокуючого фактора). Незважаючи на те, що спочатку менеджмент артистки ретельно приховував будь-які дані про її стан, стало відомо, що з кожним днем Юлії стає все гірше, а шанси на одужання стрімко падають.

Юлія Началова і Жанна Фріске пліткар

На жаль, це не поодинокий випадок. Від важких захворювань страждали багато українських та російських, а також знаменитості світового масштабу. При цьому багато хто з них – в досить молодому віці. Деяким вдалося побороти недуги, інші ж виявилися безсилими перед страшними хворобами. OBOZREVATEL пропонує дізнатися імена знаменитостей, які зуміли вистояти перед захворюваннями, а також згадати про тих, хто пішов занадто рано.

Юлія Началова, 38 років

Безумовно, її історія вважається однією з найбільш обговорюваних наразі. Після того, як в мережі прогриміли новини про госпіталізацію Юлії, багато шанувальників відмовлялися вірити в жахливе. Але, біда в тому, що з кожним днем стан артистки погіршується. Через кілька днів після госпіталізації, її близькі повідомили: Началова знаходиться в украй важкому стані і їм залишається тільки молитися за її здоров'я.

Власне, інформація, яку поширюють інсайдери тільки підтверджує побоювання: рекордно високий рівень цукру в крові, який, фактично, є несумісним з життям (від 33 мілімоль, при нормі в 3,3), ниркова недостатність і навіть набряк мозку. Телезірку змушені були приєднати до апарату штучної вентиляції легенів, а також ввести в стан коми. Після новин про набряк головного мозку лікарі заявили: шанси на порятунок малі, але близькі і шанувальники не припиняють вірити в краще.

Жанна Фріске, 40 років

Жанна Фріске Хочу.ua

Відома співачка, учасниця колись популярної групи "Блестящие" Жанна Фріске довгий час приховувала хворобу. Про те, що артистка страждає серйозним онкологічним захворюванням, стало відомо від її чоловіка, молодого шоумена Дмитра Шепелєва. Тоді, в 2015-му, фанати вжахнулись від новини: Жанні діагностували неоперабельну пухлину мозку. Незадовго до цього артистка народила первістка – сина Платона.

Жанна Фріске (праворуч) після лікування Главред

Новини Таємний коханий Фріске перестав приховувати правду про її сина

Жанна Фріске (праворуч) після лікування Старх

Фріске не стало 15 червня, буквально через кілька тижнів їй виповнився б 41 рік. Останні місяці життя Жанна була в комі і її сім'я ретельно приховувала це. За тиждень до смерті Фріске перестала впізнавати рідних, а останні два дні вона провела в абсолютно несвідомому стані. Багато шанувальників Жанни щиро сподівалися на її одужання, а також всіма силами допомагали зібрати гроші на лікування. В результаті було зібрано майже 70 мільйонів рублів, які по волі артистки були передані на лікування онкохворих дітей.

Олег Жуков (зірка групи "Дискотека Аварія"), 28 років

Група "Дискотека Аварія" з Олегом Жуковим 24СМІ

"Це супер діджей, диско суперстар" – ці рядки хіта групи "Дискотека Аварія" присвячені харизматичному Олегу Жукову. Добродушного товстуна, який читає реп-вставки на виступах, напевно пам'ятають справжні шанувальники колективу. На жаль, життя музиканта обірвалася на самому піку слави – він помер у віці 28 років. Причиною смерті стала пухлина головного мозку.

У 2001 році, коли "Дискотека Аварія" перебувала на піку популярності, активно гастролюючи по країні, Жуков відчув нездужання. Артиста почали переслідувати головні болі і швидка стомлюваність. Спочатку Олег списував все на завантаженість і банальну втому, але відпочинок не допомагав, а болі посилювалися. Тоді музикант був змушений звернутися до лікарів, які поставили страшний діагноз – рак мозку. Гурт вирішив не надавати розголосу інциденту, і фанати до останнього перебували в невіданні про недугу зірки танцполу. Після численних сеансів хіміотерапії в кінці 2001 року, лікарі давали позитивні прогнози. На жаль, 9 лютого 2002 року Олега не стало.

Олег Жуков 24СМІ

На щастя, не всі історії боротьби з серйозними хворобами закінчуються трагічно. Існує безліч випадків, коли навіть на досить складних стадіях вдається подолати недугу. Що стосується яскравих прикладів серед знаменитостей – в першу чергу, це співачка Кайлі Міноуг і актриса Анджеліна Джолі. Також хочеться згадати і інші випадки.

Євгенія Власова, виповнилося 40 років

Історія української співачки Євгенії Власової була яскравою: успішна, молода і затребувана артистка вже кілька років перебувала на піку слави, а її пісні співали тисячі людей. Однак раптово вона пропала з телеекранів і перестала з'являтися на публіці. Тоді, в 2009 році стало відомо – Євгенії поставили невтішний діагноз "злоякісна пухлина". Їй довелося перенести кілька складних курсів хіміотерапії, операцію і тривалий курс відновлення, через що продовжувати рухатися по кар'єрних сходах стало тимчасово неможливо.

Євгенія Власова після хіміотерапії бульвар Гордона

Хвороба відступила. Після Хімії Власова з'являлася на публіці без волосся (наслідки лікування), але ніколи не соромилася цього, а також не втомлювалася дякувати тим, хто допоміг їй зібрати потрібну суму на процедури. За словами артистки, це були 33 людини, досить відомих в Україні, але їх імена вона до сих пір не розголошує.

До слова, після боротьби з онкологією, через 8 років далися взнаки наслідки хірургічного втручання: в кишечнику утворилися спайки, які спровокували непрохідність. У 2017 році Євгенія Власова знову пройшла через важкий шлях лікування: 12 днів у важкому стані, 4 операції і, як результат, величезна кількість обмежень, зокрема і в творчій діяльності (артистка більше не могла займатися музикою повноцінно).

Нещодавно Власова порадувала фанів знімками, на яких продемонструвала "здорову зовнішність", чому вони були дуже раді.

Олена Темнікова, 33 роки

Олена Темнікова навколо ТВ

Російська секс-бомба, співачка, колишня солістка групи "Серебро" у 2018 році приголомшила повідомленням про те, що у неї серйозне і практично невиліковне аутоімунне захворювання. Раніше вона приховувала інформацію про здоров'я, але коли наслідки недуги стали проявлятися на шкірі – довелося зізнатися. Зокрема. через те, що злі язики раз за разом почали звинувачувати її у зловживанні наркотиками.

"У мене аутоімунне. І, як" побочки ", проблеми зі шкірою на обличчі. Її можна пережити і побороти. Якщо чесно, не хочу обговорювати хворобу. З весни я борюся усіма силами. Мої близькі, друзі, рідні зі мною. Зі мною професори і лікарі в Москві і Швейцарії", — розповідала Темнікова.

Співачка розповіла, що їй довелося довго шукати лікарів, які змогли поставити правильний діагноз. Після тривалого лікування їй стало значно краще, хоча проблеми зі шкірою обличчя все ще залишилися. В даний момент артистка проходить курс лікування для поліпшення роботи щитовидної залози з метою запобігти рецидиву хвороби.

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