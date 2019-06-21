"Бомба, гармата, вогонь!" "Время и Стекло" підірвали мережу незвичайним новим хітом

Українські хітмейкери "Время и Стекло" презентували яскравий трек Balensiaga, який увійшов до альбому VISLOVO.

Відповідний ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі музичного колективу (щоб послухати пісню, проскролльте до кінця сторінки).

У новому треку "Время и Стекло" дотепно висміяли популярну в сучасному світі гонитву за брендами і бажання здаватися "суперзіркою", безглуздо перероблюючи свою зовнішність за допомогою "пластики"..

Час минув Tv.ua

Фанати гурту прийшли в захват від прем'єри. За декілька годин після неї трек прослухали десятки тисяч користувачів, багато з них також висловили своє захоплення в коментарях під роликом.

"Бомба, гармата, вогонь! Саме ця пісня порве всі топчарти, тепер це хіт мого літа", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Время и Стекло" презентували літній кліп до пісні VISLOVO, чим викликали захоплення у користувачів мережі.

Дещо раніше хітмейкери також викликали фурор у мережі україномовною піснею. Учасники бенду "ВиС" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) вразили аудиторію композицією нового формату, який раніше не був характерним для гурту.

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