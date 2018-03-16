Болісний конфуз Монатіка на сцені викликав захват: відео

Український хітмейкер Monatik привів у захват своїх фанів на сцені в Мінську (Білорусь), де з артистом трапився мало приємний конфуз.
Виходячи в зал, співак провалився однією ногою в щілину на сцені і впав. Однак тут же піднявся і продовжив співати. Епізод інциденту з'явився на сторінці артиста в Instagram.
"Мінськ звучить надзвичайно. Спасибі всім і особисто кожному, хто розділив з нами ці незабутні емоції", - прокоментував відео Monatik.
При цьому фоловери співака прийшли в захват від його професіоналізму. Деякі з них припустили, що падіння напевно було болючим.
"Капец. Боляче дуже я думаю","Монатік, ти молодець, крутий! Впав, підвівся і продовжив!","Ось вона, риса професійного артиста. Красунчик, Монатік", - стали писати в коментарях.
Прокоментували ситуацію і відвідувачі концерту в Мінську.
"Була на цьому концерті і стояла десь в середині танцполу, і не помітила, як впав Монатік ... Отже він зробив це дуже професійно, так що навіть глядачі не помітили падіння..." - додали під відео.
Менш ніж за добу ролик зібрав понад 90 тис. переглядів.
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