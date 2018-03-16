Болісний конфуз Монатіка на сцені викликав захват: відео

Український хітмейкер Monatik привів у захват своїх фанів на сцені в Мінську (Білорусь), де з артистом трапився мало приємний конфуз.

Виходячи в зал, співак провалився однією ногою в щілину на сцені і впав. Однак тут же піднявся і продовжив співати. Епізод інциденту з'явився на сторінці артиста в Instagram.

"Мінськ звучить надзвичайно. Спасибі всім і особисто кожному, хто розділив з нами ці незабутні емоції", - прокоментував відео Monatik.

Новини Брежнєва в сексуальному образі заявила про бажання роздягтися

При цьому фоловери співака прийшли в захват від його професіоналізму. Деякі з них припустили, що падіння напевно було болючим.

"Капец. Боляче дуже я думаю","Монатік, ти молодець, крутий! Впав, підвівся і продовжив!","Ось вона, риса професійного артиста. Красунчик, Монатік", - стали писати в коментарях.

Прокоментували ситуацію і відвідувачі концерту в Мінську.

"Була на цьому концерті і стояла десь в середині танцполу, і не помітила, як впав Монатік ... Отже він зробив це дуже професійно, так що навіть глядачі не помітили падіння..." - додали під відео.

Менш ніж за добу ролик зібрав понад 90 тис. переглядів.

Дивіться також на "Обозревателе", як Монатік і Сергій Притула розсмішили мережу тверком.