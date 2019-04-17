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Бойовики пригрозили Ізраїлю бійнею на Євробаченні-2019: що відомо

1.7тЧитати матеріал російською

Бойовики палестинського руху ХАМАС пригрозили зірвати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 в Тель-Авіві.

Вони розмістили відео з вимогами до Ізраїлю зняти блокаду з Палестини і дотримуватися угоди, передає I24news (щоб подивитися ролик з погрозами, проскрольте до кінця сторінки).

"Зніміть блокаду і дотримуйтесь угоди. Визнайте наші вимоги, щоб ви могли святкувати", – йдеться в ролику, в якому, ймовірно, мова йде про домовленості з приводу припинення вогню.

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Бойовики попередили, що випустять по Тель-Авіву ракети під час конкурсу, якщо Ізраїль не виконає вимоги. А на захід, за попередніми прогнозами, приїдуть тисячі глядачів із усього світу.

ХАМАС

ХАМАС

Abed Rahim Khatib/ Flash90

ХАМАС позначив виставковий комплекс "Ганею Тааруха", в якому відбудеться Євробачення, мішенню для ударів.

Уточнюється, що дата проведення конкурсу збігається зі святкуванням палестинцями "Накби", що в перекладі означає "катастрофа". Це поняття застосовується до переміщення близько 725 тисяч палестинських арабів внаслідок Арабо-ізраїльської війни і Шестиденної війни.

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Тема
Євробачення-2019
Місце
Ізраїль
Тег
Євробачення
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Time мягкая бумага?
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Украины там нет
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
И ведь не врут же!
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