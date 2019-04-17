Бойовики пригрозили Ізраїлю бійнею на Євробаченні-2019: що відомо

Бойовики палестинського руху ХАМАС пригрозили зірвати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 в Тель-Авіві.
Вони розмістили відео з вимогами до Ізраїлю зняти блокаду з Палестини і дотримуватися угоди, передає I24news (щоб подивитися ролик з погрозами, проскрольте до кінця сторінки).
"Зніміть блокаду і дотримуйтесь угоди. Визнайте наші вимоги, щоб ви могли святкувати", – йдеться в ролику, в якому, ймовірно, мова йде про домовленості з приводу припинення вогню.
Бойовики попередили, що випустять по Тель-Авіву ракети під час конкурсу, якщо Ізраїль не виконає вимоги. А на захід, за попередніми прогнозами, приїдуть тисячі глядачів із усього світу.
ХАМАС
Abed Rahim Khatib/ Flash90
ХАМАС позначив виставковий комплекс "Ганею Тааруха", в якому відбудеться Євробачення, мішенню для ударів.
Уточнюється, що дата проведення конкурсу збігається зі святкуванням палестинцями "Накби", що в перекладі означає "катастрофа". Це поняття застосовується до переміщення близько 725 тисяч палестинських арабів внаслідок Арабо-ізраїльської війни і Шестиденної війни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пісенний конкурс Євробачення-2019 проходитиме в Тель-Авіві з 14 травня.
Організатори престижного змагання оприлюднили повний список країн-учасниць, а також розповіли деякі подробиці про конкурс.
Євробачення в Ізраїлі пройде під гаслом "Дозволь собі мріяти!" ("Dare to Dream").
Також стало відомо, як виглядатимуть офіційний логотип і сцена міжнародного пісенного конкурсу.
Ведучими заходу будуть популярні ізраїльські знаменитості: Бар Рафаелі, Ерез Таль, Ассі Азар і Люсі Аюб.
Україна не братиме участі в Євробаченні після скандалу з підсумками Національного відбору, в ході якого перемогла MARUV.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.
Читайте всі новини по темі "Євробачення-2019" на сайті "OBOZREVATEL".