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''Бог пошкодував...'' Дружина Караченцова розповіла про останні дні життя актора

11.4тЧитати матеріал російською

Російська актриса, дружина померлого артиста Миколи Караченцова Людмила Поргіна розповіла про останні дні тяжкохворого чоловіка, зазначивши, що він тримався із останніх сил.

Також Поргіна підкреслила, що актор останнім часом часто говорив, що все найкраще — попереду. Про це пише Life.Ru(щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він тримався до останнього... Дуже сильна людина: і фізично, і духовно. Ми за нього молилися, і Бог його пошкодував, щоб більше не мучити. Він покинув цей світ цілком підготовленим для раю", — поділилася Людмила, назвавши Караченцова "геніальним актором і унікальною особистістю".

''Бог пошкодував...'' Дружина Караченцова розповіла про останні дні життя актора

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Також Поргіна озвучила останні слова Миколи Караченцова, адресовані їй.

"Не бійся, все буде добре, ми з тобою вінчані. Господь із нами", — сказав актор перед смертю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий радянський і російський актор Микола Караченцов помер вранці 26 жовтня. Артист не дожив лише день до свого 74-річчя. Більше року Микола Караченцов боровся із раком легенів. 13 жовтня стало відомо, що артист потрапив у клініку і не міг самостійно дихати — крім тяжкого захворювання у нього розвинулося запалення легенів. У п'ятницю у Караченцова відмовили нирки, що й стало причиною смерті.

Особи
Микола КараченцовЛюдмила Поргина
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Мышаков Андрей
Мышаков Андрей
Сдох ещё один фашиствовавший имперец, который поддерживал своим талантом войну и убийства украинцев. Мир стал чище и добрее. Пусть земля ему будет стекловатой
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Si Kal
Si Kal
Очень печально:((( нежных облачков Великому Актеру и светлому человечку!!!
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