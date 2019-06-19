"Бл**ун!" Українська співачка розкрила правду про шлюб із коханим Ані Лорак

Українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) розповіла про шлюб із музикантом і саунд-продюсером компанії Black Star Inc. Єгором Глібом, який зараз закрутив роман із 40-річною виконавицею Ані Лорак.

За словами Тетяни Решетняк, Глєб постійно їй зраджував, а також приходив додому п'яним і забрудненим жіночою помадою. Однак, за словами TAYANNA, особиста драма її "загартувала" і допомогла змінити ставлення до інших чоловіків. Про це йшлося в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну для шоу "Слава+" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У своїх минулих шлюбах Тетяна залежала від чоловіків і це, за її словами, було величезною помилкою. З саунд-продюсером Black Star Єгором Глєбом українська артистка прожила в шлюбі три роки і народила від чоловіка сина Даніеля (хлопчикові зараз 6 років).

TAYANNA і Єгор Глєб

"Мій колишній чоловік, який є батьком для мого сина, був із категорії "юхуу" (чоловіком-зрадником. – Ред). Зараз він напливами з'являється в житті Даніеля: приходить до сина, пограв-пограв зі словами "Боже, це мій син, я його обожнюю, це мій всесвіт", а через два дні знову, як хвиля, зникає на півроку", – поділилася особистим TAYANNA.

Водночас ведучий обізвав чоловіка "бл**уном", на що Тетяна відповіла, що не бажала використовувати подібні слова, але саме так можна найточніше описати її екскоханого.

TAYANNA Скріншот з відео (YouTube)

Українська зірка також вказала, що хоче, аби поряд із її дитиною весь час був тато, але зараз Даніель сприймає тільки її, а про біологічного батька майже не згадує. Хоча на колишнього чоловіка співачка зла не тримає.

Вона уточнила, що роман Єгора з українкою Ані Лорак її не бентежить, а на особистій сторінці Кароліни вона побажала парі кохання і щастя.

"Зараз нічого звинувачувати людину, у нього таке життя, він так сприймає цю ситуацію. Мабуть, у нього немає інстинкту батька або відчуття батьківства, тому він так живе", – підсумувала TAYANNA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію про те, що колишній чоловік Тетяни Решетняк Єгор Глєб закрутив роман із Ані Лорак, яка в січні 2019 року розлучилася зі своїм коханим. Чутки про нового супутника Лорак спровокувало їхнє спільне відео з Єгором Глєбом на одному із заходів. Поки пара офіційно не прокоментувала свої стосунки, проте вони не соромлячись публікують романтичні знімки в соціальних мережах.

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