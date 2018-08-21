"Близька до білої гарячки?" Волочкову звинуватили в алкоголізмі через фото з відпустки

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно спровокувала скандал у мережі через топлес-фото в туалеті, опублікувала черговий знімок із відпочинку на грецькому курорті Корфу.

Цього разу артистка показала фотографію, де вона лежить на газоні біля вілли. Фани Волочкової припустили, що артистка неабияк випила. Суперечливий знімок опублікований в Instagram.

"Коли сонячно і прекрасно на серці і в природі", - підписала публікацію балерина, але несподівано викликала хвилю обурення в мережі.

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art) 20 Авг 2018 о 2:27 PDT

Так, її фоловери вирішили, що артистка фотографувалася добряче напідпитку, про що також свідчили її розповіді в "історіях" Instagram-аккаунта.

"Схоже Настя в стані, близькому до білої гарячки!" - написали її шанувальники в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова показала фанатам вульгарне фото, на якому, до того ж, видно сліди невмілого фотошопу.