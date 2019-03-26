Блиснула пишними грудьми: українська телеведуча влаштувала еротичні танці в білизні

Українська телеведуча Олена Філонова, зірка проекту "Страсті за ревізором" і нова ведуча "Ревізора" на "Новому каналі", розбурхала своїх фоловерів у мережі пікантним відео.

Так, телезірка показала, як готується до зйомок, при цьому позувала перед камерами в сексуальному боді червоного кольору. Ролик Філонова опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На деяких кадрах відео Олена також станцювала сміливий танець, демонструючи пишний бюст. Багато фанатів прийшли в захват від її сміливого посту.

Олена Філонова Lady in Dress

У коментарях до посту шанувальники залишили Філоновій безліч коментарів із компліментами з приводу її фігури, вказавши, що артистка виглядає апетитно і спокусливо.

Instagram @efilonova (скріншот з відео)

Instagram @efilonova (скріншот з відео)

Instagram @efilonova (скріншот з відео)

Instagram @efilonova (скріншот з відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року Філонова потішила шанувальників відео зі знімального майданчика, де на камеру потрапив вельми пікантний момент.

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