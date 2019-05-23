Більше сотні гостей: спливли нові деталі "весілля століття" Потапа і Каменських

На весіллі Олексія Потапенка (Потап) та Насті Каменських (NK) було більше сотні гостей.

За даними видання "Страна", самі молодята цю подію назвали "весіллям століття", адже його довго приховували від сторонніх, а в підсумку воно завершилося шикарною вечіркою в елітному ресторані італійської кухні Fabius на Столичному шосе.

Уточнюється, що заклад відкрився порівняно недавно, але став одним із наймодніших місць для відпочинку. Одне місце з гостя на банкеті без алкоголю і обслуговування коштує від 1500 гривень. Каменських і Потап орендували всю територію, яку закрили на 23 травня і посилено охороняли.

Потапенко і Каменських наділи кільця Instagram @ fan_potap_nastya fan_potap_nastya

Весілля Потапенко і Каменських Instagram @ reiband

На подію гості потрапляли виключно за запрошеннями і списками. Зірки почали з'їжджатися близько 17:00. Серед гостей журналісти побачили: Тіну Кароль, Ольгу Полякову, Надю Дорофєєву з чоловіком, Катю Осадчу, Машу Єфросиніну. Також був присутній Олексій Завгородній (Позитив), продюсер Юрій Нікітін з дружиною Ольгою Горбачовою, Міка Філатов (студія "Квартал 95").

Настя Каменських і Олексій Потапенко Instagram @ time_and_glass ____ ptp_and_nk

Соня Плакидюк на весіллі Потапа і Насті

Каменських і Потапенко прибули раніше за всіх. Їх завезли через задній двір ресторану. Після розпису під аркою гості почали фотографуватися з молодятами.

Організацією свята займалося івент-агентство Людмили Голубіцької – GG PROJECT, за флористику відповідала найдорожча квіткова компанія Fiori.

Ведучим на весіллі був 48-річний актор Юрій Горбунов, чиї послуги коштують близько $4000-5000. А головним у музичному оформленні став Андрій Соловйов, якого дуже часто замовляють для весільних вечірок.

Тіна Кароль на весіллі

Олексій Завгородній (Позитив)

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова

Сергій Созановський та Ірина Костюк

Оля Полякова

Міка Філатов у білій сорочці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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