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Біллі Боб Торнтон повідомив, чому розлучився з Джолі

1.8тЧитати новину російською

62-річний актор Біллі Боб Торнтон згадав про шлюб з Анджеліною Джолі, з якою розлучився ще в 2003 році.

За словами актора, їм вдалося зберегти дружні відносини. "Я згадую про цей період, як про прекрасну пору. Енджі і зараз є моїм другом", - говорить Торнтон.

"У нас був дуже різний стиль життя. Вона завжди була відкрита світу, а я, навпаки, страждав агорафобією. Я поважаю Анджеліну за те, що вона вірить в те, що робить. Вона знімає важливі картини і їй все одно, успішні вони комерційно чи ні", - зізнався актор.

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Біллі Боб Торнтон і Анджеліна Джолі познайомилися на знімальному майданчику фільму "Керуючи польотом" в 2000 році і в травні того ж року уклали шлюб. Актриса стала четвертою за рахунком дружиною Торнтона і була на 20 років молодша за нього.

Після розлучення екс-подружжю довелося видаляти татуювання з іменами одне одного.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що офіційний представник актриси Анджеліни Джолі виступив із заявою, в якому прокоментував витік інформацію, що стосується її шлюборозлучного процесу з Бредом Піттом .

Особи
Анджеліна ДжоліБіллі Боб Торнтон
Місце
США
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