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Білизни помітно не було: українська поп-зірка з'явилася в Кремлі у відвертому вбранні

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Українська поп-діва Віра Брежнєва, екс-учасниця жіночого тріо "ВІА Гра" засвітилася в Кремлівському палаці (Москва) на святкуванні 22-річчя російського каналу МУЗ-ТВ.

Як пише портал "Собеседник", для світського заходу знаменитість обрала доволі відверте вбрання, яке, судячи з усього, вдягла на голе тіло.

Перед папараці Кремля співачка позувала в білій сукні з високим вирізом на стегні і відкритою зоною декольте.

Білизни помітно не було: українська поп-зірка з'явилася в Кремлі у відвертому вбранні

Свій пікантний образ Брежнєва доповнила широким ременем на талії і чорними босоніжками.

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Засвітилася в Кремлі крім Віри Брежнєвої ще одна екс-учасниця колись популярної "ВІА Гра" Анна Седокова. Що правда, цього разу співачка обійшлася без глибоких декольте і коротких суконь.

Білизни помітно не було: українська поп-зірка з'явилася в Кремлі у відвертому вбранні

Седокова завітала на вечірку в шкіряних штанах, блискучому топі і масивній куртці.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Віра Брежнєва показала шанувальникам дорослу дочку-випускницю. Користувачі мережі вкотре вказали на їх разючу подібність у зовнішності.

Особа
Віра Брежнєва
Місце
РосіяМосква
Об'єкт
шоу-бизнес
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Коментарі
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коршун федот
коршун федот
Мокшва більше буряток беззубих полюбляє.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
украинцы всегда очень внимательно приглядывают за чужим бельём! много говорят о нем, обсуждают. во время своей "революции" даже избрали кружевные трусы одним из символов этой революции. сказываются века рабства.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Бедных украинок всегда гнобили в Кремле, поэтому они и носили на себе так мало одежды. ))
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