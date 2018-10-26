Білизни помітно не було: українська поп-зірка з'явилася в Кремлі у відвертому вбранні

Українська поп-діва Віра Брежнєва, екс-учасниця жіночого тріо "ВІА Гра" засвітилася в Кремлівському палаці (Москва) на святкуванні 22-річчя російського каналу МУЗ-ТВ.

Як пише портал "Собеседник", для світського заходу знаменитість обрала доволі відверте вбрання, яке, судячи з усього, вдягла на голе тіло.

Перед папараці Кремля співачка позувала в білій сукні з високим вирізом на стегні і відкритою зоною декольте.

Свій пікантний образ Брежнєва доповнила широким ременем на талії і чорними босоніжками.

Засвітилася в Кремлі крім Віри Брежнєвої ще одна екс-учасниця колись популярної "ВІА Гра" Анна Седокова. Що правда, цього разу співачка обійшлася без глибоких декольте і коротких суконь.

Седокова завітала на вечірку в шкіряних штанах, блискучому топі і масивній куртці.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Віра Брежнєва показала шанувальникам дорослу дочку-випускницю. Користувачі мережі вкотре вказали на їх разючу подібність у зовнішності.