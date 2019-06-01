Білик на колінах покликали заміж: зворушливе відео

Український танцюрист і шоумен Дмитро Коляденко прямо на сцені встав перед колишньою дружиною, співачкою Іриною Білик на коліно і покликав заміж.

Відповідне відео з милим зізнанням опубліковано на сторінці фанатів артистки в Instagram (щоб и подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Це сталося під час виступу Білик на Miss Blonde Ukraine-2019. Коляденко після пісні піднявся на сцену і встав перед колишньою дружиною на коліно.

Дмитро Коляденко став на коліно перед Іриною Білик Instagram @ fan_iryna_bilyk

"Іра, я все пробачу. Можливо, добре, що ми розлучилися. Але найголовніше – дуже хочеться маленьку дівчинку. Щоб у неї було хвилясте волосся, як у тебе. Одним словом, Іра, виходь за мене", – сказав Коляденко.

У цей момент Білик заявила, що це несподівано, і вона взагалі-то заміжня. На цьому моменті колишній чоловік її перервав: "так ти кажеш "так"? А вона продовжила, що обручка дуже красива. Коляденко намагався її поцілувати під крики і захват шанувальників.

Instagram @ fan_iryna_bilyk

Поцілунок Дмитра Коляденко з Іриною Білик Instagram @ fan_iryna_bilyk

Дмитро Коляденко та Ірина Білик на сцені Instagram @ fan_iryna_bilyk

Щоб подивитися відео зі зворушливим зізнанням, скрольте у правий бік

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Білик була одружена кілька разів: з моделлю Андрієм Оверчуком, від якого народила першого сина. Після розлучення був бурхливий роман з Дмитром Коляденком. Після нього Білик вийшла заміж за танцюриста телешоу "Танці з зірками" Дмитра Дікусара.

У 2018 році Коляденко відверто розповів про стосунки з Білик. Вони жили в цивільному шлюбі.

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