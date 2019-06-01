Білик на колінах покликали заміж: зворушливе відео

Український танцюрист і шоумен Дмитро Коляденко прямо на сцені встав перед колишньою дружиною, співачкою Іриною Білик на коліно і покликав заміж.
Відповідне відео з милим зізнанням опубліковано на сторінці фанатів артистки в Instagram (щоб и подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
Це сталося під час виступу Білик на Miss Blonde Ukraine-2019. Коляденко після пісні піднявся на сцену і встав перед колишньою дружиною на коліно.
Дмитро Коляденко став на коліно перед Іриною Білик
Instagram @ fan_iryna_bilyk
"Іра, я все пробачу. Можливо, добре, що ми розлучилися. Але найголовніше – дуже хочеться маленьку дівчинку. Щоб у неї було хвилясте волосся, як у тебе. Одним словом, Іра, виходь за мене", – сказав Коляденко.
У цей момент Білик заявила, що це несподівано, і вона взагалі-то заміжня. На цьому моменті колишній чоловік її перервав: "так ти кажеш "так"? А вона продовжила, що обручка дуже красива. Коляденко намагався її поцілувати під крики і захват шанувальників.
Instagram @ fan_iryna_bilyk
Поцілунок Дмитра Коляденко з Іриною Білик
Instagram @ fan_iryna_bilyk
Дмитро Коляденко та Ірина Білик на сцені
Instagram @ fan_iryna_bilyk
Щоб подивитися відео зі зворушливим зізнанням, скрольте у правий бік
Ще трохи 🥰 фоточек і відео вчорашнього визнання @dima_kolyadenko 🎩💍👑 на MissBlonde Ukraine 2019 💥😺 Гортаємо 👉🏻❤️. . @missblondeukraine. . . . . . . . 🌿 @bilyk_iryna 🌿 | #IrynaBilyk | # ІрінаБілик | | #Bilyk | # ІрінаБілік | | #IrinaBilyk | #IraBi | # Білик | | #IraBilyk | # ІраБілік | # Білик | | # міссблонд | # дімаколяденко | | #DimaKolyadenko | # 💍 | # Україна | | # кільце | # пропозицію | # коляденко | | # missblondeukraine2019 | #kolyadenko | | #missblondeukraine | #missblonde | | #freedom | #freedomhall | # шок |
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Білик була одружена кілька разів: з моделлю Андрієм Оверчуком, від якого народила першого сина. Після розлучення був бурхливий роман з Дмитром Коляденком. Після нього Білик вийшла заміж за танцюриста телешоу "Танці з зірками" Дмитра Дікусара.
У 2018 році Коляденко відверто розповів про стосунки з Білик. Вони жили в цивільному шлюбі.
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