"Біла богиня!" Астаф'єва показала оголене тіло

Популярна українська співачка, актриса і модель Playboy Даша Астаф'єва підкорила фанатів, показавши їм еротичний знімок.

На фото Даша позує у відвертій білизні, яка мінімально прикриває її інтимні зони. Спокусливий знімок зірка виклала в Instagram.

Фанати артистки були захоплені сміливим, але дуже красивим і чуттєвим зображенням, відзначивши, що фотографії Астаф'євої стають "чим далі, тим гарячішими".

Публікація від Дарія Астаф'єва (@da_astafieva) 16 Авг 2018 о 11:28 PDT

Також її назвали "білою богинею", власницею найсексуальніших стегон, і, крім цього, фоловери залишили в коментарях сотні компліментів.

Відзначимо, за лічені години фото набрало десятки тисяч лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом українська співачка і модель Даша Астаф'єва часто експериментує не тільки зі своєю професійною діяльністю, а й з образами. Нещодавно вона кардинально змінила імідж: артистка позбулася своїх локонів і зробила зачіску "каре". У такому образі виконавиця нагадує легендарну модель і актрису Моніку Белуччі.

Крім цього, з новою зачіскою Даша пікантно відтворила образ героїні Матильди з культового фільму 90-х "Леон", знятого відомим режисером Люком Бессоном, чим викликала захват у соціальних мережах.