"Бідний Гарик": Асмус налякала мережу постарілим виглядом

31-річна актриса Христина Асмус піддалася тренду і поділилася кадром, на якому вона зображена в літньому віці.

Так, зірка опублікувала фото в Instagram, на якому її обличчя покрите зморшками. Вона скористалася популярною зараз програмою, що збільшує вік.

"Побочки від Хлоргексидину", – прокоментувала актриса.

Фото Асмус справило на шанувальників двояке враження. Хтось не на жарт злякався, побачивши баб'яче обличчя улюбленої актриси. Деякі зізналися, що не одразу впізнали зірку.

"Асмус, ти?", "Жах", "Христино, досить хлоргексидином користуватись", "Бідний Гарик", – діляться враженнями фанати.

Instagram @ asmuskristina

Instagram @ asmuskristina

Instagram @ asmuskristina

Однак більшість шанувальників оцінили новий образ знаменитості, підхопивши "жарт гумору". Багато при цьому на повному серйозі відзначили, що і в старості вона виглядає чудово.

"Додаток усіх накрив. Сьогодні теж спробувала. Ви завжди мила!", "Французька бабуся з Парижа", "Смішно. І все одно красива", "Мої роки моє багатство", – захоплюються підписники.

Instagram @ asmuskristina

Instagram @ asmuskristina

Instagram @ asmuskristina

Instagram @ asmuskristina

Instagram @ asmuskristina

Нагадаємо, 10 років тому гримери на зйомках занесли їй кліщів, внаслідок чого вона була змушена довгий час лікувати шкіру. Їй вдалося вилікувати жахливий висип звичайним "хлоргексидином".

Як повідомляв OBOZREVATEL, актриса Христина Асмус знялася в екранізації роману Дмитра Глухівського "Текст" в оголеному вигляді.

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