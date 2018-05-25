"Бідна, рік хоче..." Гросу спровокувала фанів сексі-фото

Українська співачка Аліна Гросу, яка намагається будувати кар'єру в Росії та велику частину часу проводить в Москві, поділилася з шанувальниками "гарячим" знімком в купальнику.

Таким чином вона відзначила річницю виходу своєї пісні "Хочуябаса". Провокаційну фотографію Гросу розмістила в своєму Instagram-акаунті.

"Сьогодні "Хочуябаса" вже рік. Мене дуже радує, що нас об'єднує любов до басів", - підписала Аліна знімок. У кадрі вона зображена в чорному купальнику, який підкреслює її апетитні форми.

Аліна Гросу Instagram @alina_grosu

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її пост, їдко коментуючи "хотілки" Аліни.

"Бідна. Уже рік хоче", - пишуть коментатори, натякаючи на сексуальний підтекст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Аліна Гросу оголилася в ліжку з топ-моделлю. Це сталося на зйомках її кліпу "Ложь".