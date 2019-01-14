''Безграмотна'': голу Волочкову розкритикували у мережі

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики у мережі, опублікувавши фото, на якому вона прикриває свої груди руками. Крім того, фоловери артистки назвали її "безграмотною" і "неосвіченою", оскільки та назвала Індійський океан морем.

Так, Волочкова вирушила у відпустку на Мальдіви, звідки публікує десятки провокаційних фото. Цього разу епатажна світська левиця розмістила в Instagram знімок, на якому вона зображена топлес.

"Ось вам у стрічку трохи передсвяткового теплого мальдівського моря", — написала артистка.

Користувачі мережі негативно відреагували на знімок. Крім того, їм не сподобалося те, що балерина назвала Індійський океан мальдівським морем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова оголосила, що залишає Росію і переїздить на Мальдіви на постійне місце проживання.

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