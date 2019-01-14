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''Безграмотна'': голу Волочкову розкритикували у мережі

4.6тЧитати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики у мережі, опублікувавши фото, на якому вона прикриває свої груди руками. Крім того, фоловери артистки назвали її "безграмотною" і "неосвіченою", оскільки та назвала Індійський океан морем.

Так, Волочкова вирушила у відпустку на Мальдіви, звідки публікує десятки провокаційних фото. Цього разу епатажна світська левиця розмістила в Instagram знімок, на якому вона зображена топлес.

''Безграмотна'': голу Волочкову розкритикували у мережі
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"Ось вам у стрічку трохи передсвяткового теплого мальдівського моря", — написала артистка.

Ось вам в стрічку трохи передсвяткового теплого мальдівського моря.🌴 І у мене є ціле море! Гарних фотографій, якими я зможу вас радувати (або будоражіть🤣) ще довгий время.🌴😂 А всім злидні бажаю терпіння і мужності це пережити ... 🤣 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # Мальдіви # зима # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet # новийгод # відпочинок # Мальдіви # краса

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Користувачі мережі негативно відреагували на знімок. Крім того, їм не сподобалося те, що балерина назвала Індійський океан мальдівським морем.

''Безграмотна'': голу Волочкову розкритикували у мережі
''Безграмотна'': голу Волочкову розкритикували у мережі
''Безграмотна'': голу Волочкову розкритикували у мережі
''Безграмотна'': голу Волочкову розкритикували у мережі
''Безграмотна'': голу Волочкову розкритикували у мережі
''Безграмотна'': голу Волочкову розкритикували у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова оголосила, що залишає Росію і переїздить на Мальдіви на постійне місце проживання.

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