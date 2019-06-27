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"Бездарно!" Харламов і Батрудтінов розлютили мережу жартом про священиків

3.1тЧитати матеріал російською

Резиденти Comedy Club Гарік Харламов і Тимур Батрутдінов зняли пародію на відомий американський фільм "Дуже страшне кіно" і нарвалися на критику. Так, на відео вони постали в образі священиків, чим викликали негативну реакцію користувачів мережі.

Також в пародії взяла участь відома блогер і телеведуча Іда Галич. Відео розмістили на сторінці "Ошуительное Хоу" в Youtube.

"Бездарно!" Харламов і Батрудтінов розлютили мережу жартом про священиків

Скріншот з відео

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З моменту публікації ролик зібрав понад 300 тисяч переглядів і більше 27 тисяч лайків. На початку ролика "священики" Батрудинов и Харламов говорять про всюдисуще зло, яке заволоділо нинішнім молодим поколінням.

"Бездарно!" Харламов і Батрудтінов розлютили мережу жартом про священиків

Скріншот з відео

"Там живе бідна маленька дівчинка. Її душею заволодів страшним демон. Я вивчив безліч книг про різні культи, але не знайшов імені цього демона. Вона називає його Instagram", - говорить герой Батрудінова.

"Бездарно!" Харламов і Батрудтінов розлютили мережу жартом про священиків

Скріншот з відео

Під час їхньої розмови, як за сценарієм з усіх фільмів "жахів" йде проливний дощ і гроза.

Не всі користувачі мережі позитивно оцінили ролик. Деякі вирішили, що таке відео може образити почуття віруючих.

"Бездарно! Що б ви всі на одному старому віслюку перекинулися. Всього вам доброго", "Сатанинське кодло в кінці", "Цікаво, почуття віруючих не сильно зачепили?", "Це дніще. Хлопці, ви підхопили рівень Петросяна в гуморі!" , "Що це була за нісенітниця?", - пишуть в мережі.

"Бездарно!" Харламов і Батрудтінов розлютили мережу жартом про священиків
"Бездарно!" Харламов і Батрудтінов розлютили мережу жартом про священиків
"Бездарно!" Харламов і Батрудтінов розлютили мережу жартом про священиків
"Бездарно!" Харламов і Батрудтінов розлютили мережу жартом про священиків
"Бездарно!" Харламов і Батрудтінов розлютили мережу жартом про священиків

Як раніше писав OBOZREVATEL, шоумен і резидент російського Comedy Club Гарік Харламов потролив мемами відомого актора Олексія Паніна, чим викликав його гнів. Кілька мемів на сторінці Харламова з'явилося після того, як Панін показав відео з позначкою 18+, де були показані ноги невідомої дівчини з секусуальним підтекстом

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Особа
Гарік Харламов
Місце
Росія
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тонко, симпатично; аби ще матюки прибрати.
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леня зе
леня зе
классный ролик.как раз в пику инстаграмерам .обоз вы каждый день пиарите блогеров.инстаграм.сами того не замечая.
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