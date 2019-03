Відчайдушний Кіт Флінт: соліст The Prodigy в трьох яскравих кліпах гурту

У понеділок, 4 березня, стало відомо про смерть соліста британського гурту The Prodigy Кіта Флінта. Тіло 49-річного музиканта знайшли в його будинку.

Флінт був учасником гурту з моменту його утворення в 1990-му році, проте як вокаліст проявив себе лише через декілька років після того — на синглі Firestarter. У той же час музикант кардинально змінив імідж, який разом із його голосом став упізнаваним в усьому світі. OBOZREVATEL згадав три кращі кліпи The Prodigy за участю Кіта Флінта.

Firestarter (1996)

Firestarter вийшов у березні 1996 року і став першим синглом The Prodigy з їхнього третього студійника The Fat of the Land. Кліп до пісні був знятий у тому ж році режисером Уолтером Штерном у покинутому тунелі лондонського метро. Манера виконання Кіта Флінта, посилена чорно-білими кадрами, викликала багато суперечок навколо показу ролика на ТБ. Деякі телеканали навіть відмовилися транслювати відео в денний "дитячий" час.

Breathe (1996)

Хіт Breathe, який також увійшов у трек-лист диску The Fat Of The Land, став 11-м синглом The Prodigy. У 1996-му той же Уолтер Штерн зумів створити в кліпі дуже доречну атмосферу параної й тривоги. У ролику знялися Кіт Флінт і другий вокаліст Максим Реаліті (Кіт Палмер) — обидва музиканти залишалися солістами гурту аж до смерті Флінта.

Новини Опублікований посмертний трек вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона

Baby's Got A Temper (2002)

Мабуть, один із найскандальніших і зухвалих кліпів гурту на сингл із однойменного міні-альбому зняли в Чехії. Після релізу ролик заборонили до показу на ТБ, у той же час він вийшов на DVD-виданні Baby's Got A Temper. Зауважимо, що в ньому знялися всі учасники The Prodigy: Ліам Хоулетт, Кіт Флінт і Максим Реаліті. Сингл відзначився важким гітарним звучанням, не надто характерним для гурту, що стало причиною деяких розбіжностей між Хоулеттом і Флінтом — його автором.

Як писав раніше OBOZREVATEL, незабаром після появи новин про смерть Кіта Флінта на офіційній сторінці The Prodigy в Instagram з'явилося повідомлення Ліама Хоулетта. Згідно з наведеною ним інформацією, Флінт наклав на себе руки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал